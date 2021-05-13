Інформацію про ядерну реакцію на Чорнобильській АЕС підтвердили в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН. Водночас фахівці наголосили, що все залишається у межах норми.

Впродовж понад 4 років дійсно спостерігається зростання щільності потоку нейтронів на периферії скупчення паливовмісних матеріалів. Це відбувається в одному із підреакторних приміщень "Укриття".

Актуально У зруйнованому реакторі ЧАЕС зафіксували ядерну реакцію: наскільки це небезпечно

Ядерна реакція пов'язана із встановлення нового безпечного конфайнменту (НБК) "Арка" у проєктне положення.

Станом на сьогодні це зростання не перевищує встановлених меж безпеки. Їх контролюють за допомогою штатної системи контролю ядерної безпеки.

Розуміючи складність проблеми, яка постає перед ЧАЕС в період перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, у 2016 році Інститут розробив спеціальну Програму моніторингу ПВМ Укриття,

– мовиться у повідомленні.

Водночас наразі держпідприємство ЧАЕС не забезпечене відповідними ресурсами для реалізації цієї програми.

Науковці передбачали зростання ядерної активності

У НАН пояснили, що ще в 2015 році передбачали збільшення щільності потоку нейтронів. Це пов'язували можливістю потрапляння атмосферних опадів всередину "Укриття" після встановлення НБК "Арка" в проєктне положення. Тому експериментальні дані лише підтвердили наукову гіпотезу, розроблену ще до побудови НБК.

Водночас зростання щільності потоку нейтронів відбуватиметься і далі. Це пов'язано із втратою вологи в шарі перезволоженого середовища лавоподібних ПВМ.

Тому науковці ІПБ АЕС наполягають на поглибленому дослідженні стану ПВМ та вивченні факторів, що впливають на стан ядерної безпеки об'єкта "Укриття".