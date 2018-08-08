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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Чай из какого растения помогает лечить импотенцию и снимать стресс

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Лимонник помогает снять напряжение и раздражительность
Лимонник помогает снять напряжение и раздражительность / diagnoz03.in.ua

Ягоды и листья китайского лимонника обладают успокаивающими и лечебными свойствами.

Ягоды лимонника содержат такие важные элементы, как: кремний, медь, железо, цинк, марганец, никель, серу, титан, молибден, серебро, передает "Страна здоровья".

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Витамины С и Е помогают лечить половую слабость и импотенцию. Специалисты рекомендуют пить чай или настойку из лимонника при климаксе, для снятия нервного напряжения и раздражительности.

Благодаря своему насыщенному составу микроэлементов лимонник помогает стимулировать работоспособность, снимать усталость при физической и умственной деятельности, укреплять организм и оттягивать старость.

Употреблять лимонник можно как настой из листьев, коры и ягод растения. Также ягоды замораживают или готовят из них сырое варенье для витаминного чая.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Мужское здоровье Женское здоровье Долголетия Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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