Чай из листьев смородины спасет от ряда болезней: целебные свойства

Специалисты отмечают – листья смородины гораздо полезнее ягод. Они снижают холестерин, борются с воспалениями и обладают мочегонным эффектом.

В чём целебные свойства листьев смородины? Они содержат очень много витамина С. В 100 граммах листьев находится до 260 мг аскорбиновой кислоты, а в 100 граммах плодов – лишь 177 мг, передает Lifehacker.

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Также в письме смородины много антиоксидантов, которые замедляют старение кожи и являются особенно полезными для людей, больных сахарным диабетом.

Кроме того, в 100 г листьев содержится 370 мг магния, 158 мг калия и 327 мг кальция. К слову, в молоке и сыре – около 120 мг. Также чай из листьев смородины прекрасно помогает бороться с воспалениями, ведь отвар оказывает противовоспалительное действие и защищает от вирусов.

Этот чай еще и снижает холестерин, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и обладает мочегонным эффектом.

Когда собирать листья? Листья смородины собирают во время цветения – в конце июня и начале июля. Тогда в них есть больше всего полезных веществ.

Нельзя собирать листья после дождя или рано утром – влажные листья быстро портятся и теряют нужные вещества. Сразу после сбора их следует разложить для сушки.

Как сушить листья смородины? Сушить листья смородины можно несколькими способами – в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени. Также можно сушить на чердаке или на балконе. И помните – важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

В духовке можно сушить при температуре 50-60 градусов. Хорошо высушенный листочек должен легко рассыпаться в руках. После сушки положите листья в мешочек из ткани или бумажный пакет и храните в сухом темном месте.

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