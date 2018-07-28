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ЧАЭС осталась без гендиректора: причина – разногласия с Минэкологии

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Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку из-за конфликта с Минэкологии
Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку из-за конфликта с Минэкологии / Коллаж 24 канал

Генеральный директор Чернобыльской атомной электростанции Игорь Грамоткин подал в отставку в связи с разногласиями с Министерством экологии Украины во время работы над стратегически важными проектами.

Об этом Грамоткин сказал в своем обращении к коллективу станции, которое обнародовал официальный сайт АЭС.

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"Очередная ассамблея доноров проекта "Укрытие" подтвердила значительный прогресс по двум основным проектам, реализуемым на Чернобыльской АЭС: НБК (Новый безопасный конфайнмент) и ХОЯТ-2 (Хранилище отработанного ядерного топлива №2.) Проекты находятся на финишной прямой и движутся к своему логическому завершению. Сегодня на промышленной площадке есть все объективные предпосылки для того, чтобы проекты в этом году были завершены. Однако с сожалением вынужден констатировать, что на пути завершения проектов возникла серьезная помеха в виде искусственно созданного конфликта между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации вышеописанного позитивного сценария", – отметил Грамоткин.

По его словам, попытки рационального подхода в решении сложившейся ситуации привели к тому, что конфликт, связанный с финансированием предприятия и начинался как производственный, принял глубоко личностный характер.

В нынешней ситуации закономерно возникает вопрос: может ли руководитель ГСП ЧАЭС в дальнейшем нести ответственность за те решения, которые озвучивались на Ассамблее и были в итоге приняты. Кроме того, в таких условиях я, как директор, лишен возможности обеспечить погашение задолженности в пенсионный фонд, гарантировать выплату заработной платы персоналу и покрытие текущих расходов предприятия. Четкое понимание того, что этот конфликт начинает влиять на сроки и ход реализации проектов, а это может повлечь наложение на Украину дополнительных обязательств, в том числе и финансовых, кроме того, вынесение этого конфликта в публичное пространство будет означать прежде всего имиджевые потери для Украины, заставило меня принять крайне непростое решение. Я не сумел найти иного способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации, и хотя бы частично решить проблему,
– отметил руководитель ЧАЭС.

Напомним, в начале мая в Чернобыльской зоне вблизи реактора № 4 ЧАЭС начала работу солнечная электростанция, мощность которой составляет 1 Мегаватт.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Чернобыль Скандал Экология Министерство экологии
Источник: 24 канал
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