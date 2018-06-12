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Chanel посвятил новые ароматы городам у моря

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Chanel Parfumes
Chanel Parfumes / Chanel

Главный парфюмер Дома Chanel Оливье Польж разработал три новых аромата, которые отражают дух морских городов: Довиль, Биарриц и Венецию.

Отмечается, что именно с этими тремя городами легендарная Коко Шанель имела особую связь. Ароматы коллекции Les Eaux de Chanel поступили в продажу 1 июня в лаконичных флаконах объемом 125 мл.

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В каждом аромате присутствуют ободряющие цитрусовые ноты. В частности, в композиции Paris – Deauville главные аккорды – ноты базилика и сицилийского апельсина. Как рассказывают создатели аромата, он напоминает о свежем воздухе у побережья Нормандии, где в 1913 году Габриэль Шанель открыла свой первый магазин.

chanel perfumes

Paris – Biarritz передает энергию океана и элегантность курортного Биаррице. В аромате преобладает ландыш и сицилийский мандарин.

chanel

Paris – Venise – это история о Венеции, где встречаются восточная и западная культуры, поэтому в аромате горчинку нероли в нем оттеняет сладость ванили.

chanel

Напомним, в прошлом году Оливье Польж создал новый аромат духов Chanel, получивший название Gabrielle, названный в честь легендарной Коко Шанель, настоящее имя которой – Габриэль.

Теги: LifeStyle Chanel Красота
Источник: 24 Канал
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