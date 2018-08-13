Chanel выпускает новую многофункциональную сумку: фото

Французский модный дом Chanel представил Chanel 31 Bag – сумку с ремнем на плечо, которую также можно носить как клатч, сложив пополам.

Номер 31 в названии модели касается адреса квартиры Коко Шанель на улице Камбон (rue Cambon), а также французского выражения "se mettre sur son 31", что означает безупречный вид.

Читайте также: Атмосфера на показе Chanel haute couture: Лагерфельд воссоздал набережную Сены

Впервые сумка была представлена во время осенне-зимнего шоу 2018-2019 в Париже, где Карл Лагерфельд представил сразу несколько ее размеров – от XS до XL – и цветов.



Chanel 31 Bag



Chanel 31 Bag

В магазинах Chanel эта сумка появится уже в сентябре.

Chanel 31 Bag



Chanel 31 Bag



Chanel 31 Bag