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Chanel выпускает новую многофункциональную сумку: фото

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Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag / Фото из открытых источников

Французский модный дом Chanel представил Chanel 31 Bag – сумку с ремнем на плечо, которую также можно носить как клатч, сложив пополам.

Номер 31 в названии модели касается адреса квартиры Коко Шанель на улице Камбон (rue Cambon), а также французского выражения "se mettre sur son 31", что означает безупречный вид.

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Впервые сумка была представлена во время осенне-зимнего шоу 2018-2019 в Париже, где Карл Лагерфельд представил сразу несколько ее размеров – от XS до XL – и цветов.

Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag

Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag

В магазинах Chanel эта сумка появится уже в сентябре.

Chanel 31 Bag

Chanel 31 Bag

Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag

Chanel 31 Bag
Chanel 31 Bag

Теги: LifeStyle Стиль и мода Chanel
Источник: 24 Канал
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