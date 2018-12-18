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      ЧАО "Аграрный фонд" выплатило государству 211,5 миллиона гривен дивидендов в течение 2016-2018 г

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      ЧАО "Аграрный фонд" выплатило государству 211,5 миллиона гривен дивидендов в течение 2016-2018 годов
      ЧАО "Аграрный фонд" выплатило государству 211,5 миллиона гривен дивидендов в течение 2016-2018 годов

      На протяжении трех лет ЧАО "Аграрный фонд" выплатило государству 211,500 миллионов гривен дивидендов. Эта информация указана в аудиторском отчете по результатам государственного финансового аудита деятельности ЧАО "Аграрный фонд" за период с 01 января 2016 года по 30 июня 2018-го.

      В частности, в 2016 году предприятие в пользу государства выплатило дивиденды в размере 116 миллионов гривен, в 2017 году – 24,4 миллиона гривен, в 2018 году – 71,1 миллиона гривен.

      Согласно данным аудиторского отчета, чистая прибыль ЧАО "Аграрный фонд" за 2016 год составила 48,7 миллиона гривен, за 2017-й – 94,8 миллиона гривен. Выполнение финансового плана в части чистой прибыли в 2016 году составило 101,4%, в 2017 году – 103,7%.

      Председатель правления ЧАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко, комментируя результаты аудита, отметил: "Деятельность ЧАО "Аграрный фонд" является доказательством того, что государственное предприятие может и должно быть прибыльным. Из года в год Общество – прибыльное и является донором государственного бюджета Украины".

      Согласно аудиторским отчетом, активы Общества за указанный отчетный период выросли с 6,11 миллиарда гривен до 6,99 миллиарда гривен.

      Стоит также отметить, что существует ряд факторов, которые негативно влияют на работу предприятия. Согласно аудиторскому отчету, выявлено, что из-за ненадлежащего хранения зерна, принадлежащего Аграрному фонду, государство понесло убытки в размере 18,8 миллиона гривен. Нехватка 4,2 тысяч тонн зерна зафиксирована на Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов, находящихся в государственной собственности и в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

      Фактически указанная недостача в 4,2 тысяч тонн составляет меньше чем 0,1% от общего объема зерна, которое было закуплено ПАО "Аграрный фонд" и отправлено на хранение на элеваторы предприятий-подрядчиков в течение указанного периода. В то время как убытки при хранении зерна в европейских странах составляют 5-7%, а в Украине в основном – 10%.

      Кроме того, ЧАО "Аграрный фонд" неоднократно обращалось к руководству МинАПК с просьбой передать в управление восемь комбинатов хлебопродуктов. Это позволило бы Обществу работать более эффективно и избежать хищений.

      В частности, аудитом установлено, что имея в сфере управления собственные производственные мощности, ЧАО "Аграрный фонд" мог бы ежегодно экономить около 10% от общей суммы средств, затрачиваемых на хранение, погрузку и переработку зерна, а также продуктов его переработки.

      Кроме того, стоит заметить, что ЧАО "Аграрный фонд" неоднократно обращалось в правоохранительные органы с информацией о хищении имущества фонда на том же ГП "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов". Соответствующие заявления были направлены в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины и Военной прокуратуры Украины.

      По обращению ЧАО "Аграрный фонд" Управления защиты экономики Национальной полиции Украины провело предварительное расследование и вручило подозрение руководству ООО "Украинская зерновая компания "Грейнкор", которое не возвратило зерно.

      Также ЧАО "Аграрный фонд" инициировало досудебное расследование по факту недопоставки зерна компанией "Сим Инвестторг".

      Напомним также, что из-за безответственной деятельности предыдущего руководства фонда, Общество потеряло более 2,4 миллиарда гривен (а это почти половина уставного фонда) в неплатежеспособных банках "Брокбизнесбанк" и "Радикал Банк".

      Однако, учитывая сложную ситуацию в стране, войну на Востоке, аннексию Крыма и введение военного положения в части областей Украины, ЧАО "Аграрный фонд" ни разу не обращалось к правительству с просьбой увеличить уставный капитал. Вместо этого, согласно принятой бизнес-практике, общество взяло кредит в "Укргазбанке", который также является государственным учреждением.

      Как результат, ЧАО "Аграрный фонд" является одним из самых прибыльных государственных предприятий и лидером аграрного рынка Украины.

      Теги: Новости Украины Министерство агрополитики Рынок земли
      Источник: 24 Канал
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