Убийство Чарли Кирка в США: что известно о подозреваемом
- Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка – 22-летний Тайлер Робинсон, задержан без права на залог, может получить смертную казнь.
- Робинсон был студентом с президентской стипендией, а преступление раскрыл его отец. На пулях, которыми был убит Кирк, обнаружили ненавистнические надписи.
В США 10 сентября застрелили консервативного активиста Чарли Кирка. Подозреваемого в преступлении уже задержали, его могут приговорить к смертной казни.
Предполагаемый стрелок находится под стражей без права внесения залога. Что известно о задержанном, который стрелял в американского активиста, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
Кто убил Кирка и что известно о стрелке?
Правоохранители идентифицировали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон из Вашингтона, штат Юта.
Задержанный за убийство Тайлер Робинсон / Фото AP
Известно, что задержанный отлично учился. Его также приняли в Университет штата Юта на подготовительный инженерный факультет с президентской стипендией. Она составляла 32 тысячи долларов. Робинсон проучился там недолго
Западные СМИ проанализировали соцсети подозреваемого. По их данным, стрелок имеет двух младших братьев, а семья проживает в пригороде Сент-Джорджа, округ Вашингтона.
Преступление раскрыл якобы отец Робинсона, ветеран правоохранительных органов. Увидев в сети фото стрелка, папа узнал своего сына, после чего преступник признался в содеянном.
Отец удерживал его до приезда полиции. По данным СМИ, Робинсон говорил, что скорее покончил бы жизнь самоубийством, чем сдался властям.
Издание пишет, что в чатах с соседом по комнате подозреваемый упоминал о винтовке, которую позже нашли рядом с местом убийства. На пулях обнаружили надписи оскорбительного и ненавистнического содержания в сторону Кирка.
Как передает CNN, Робинсон был зарегистрирован как независимый избиратель, который в последнее время не голосовал. Однако члены семьи заявили, что преступник стал более политически настроенным и выражал враждебность к Кирку.
Что грозит Робинсону?
Робинсона обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах и других преступлениях. Власти Юты заявили, что будут добиваться для подозреваемого смертной казни. Такой же позиции придерживается и Дональд Трамп.
Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь. Чарли Кирк был лучшим человеком, и он этого не заслуживал,
– сказал Трамп в Fox News.
Что известно об убийстве Кирка?
- 10 сентября во время дебатов в Университете Юты была совершена стрельба. В результате нее подстрелили консервативного сторонника Трампа Чарли Кирка.
- Сообщается, что он получил ранение в шею. Его смерть подтвердил президент США.
- Незадолго до гибели блогер Чарли Кирк опубликовал сообщение, где осудил убийство украинки в Шарлотте.