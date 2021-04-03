Час настав, – Стефанішина розповіла, коли чекати на План дій щодо членства України в НАТО
Україна не один рік чекає Плану дій щодо свого членства у НАТО. І зараз наша країна готова до цього більше, ніж 13 років тому.
Источник:ТСН
Про це заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, Україна сподівається на підготовку плану після саміту НАТО, що відбудеться цьогоріч.
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Стефанішина нагадала, що декларація Бухарестського саміту 2008 року чітко визначає, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Цим же документом доручено міністрам країн альянсу почати підготовку надання ПДЧ.
Я вважаю, що виконання другої частини цієї декларації якось затяглося – на 13 років. Цьогоріч на саміті лідерів країн-членів буде визначатися десятирічна стратегія розвитку альянсу. Думаю, прийшов час нарешті виконати умови декларації Бухарестського саміту,
– підкреслила Стефанішина.
Вона наполягає, що Україна очікує на інструкції відповідним міністрам почати підготовку до надання Україні ПДЧ. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ПДЧ в НАТО – це першочергова мета для України.
Зауважимо, що 12 червня 2020 року Північноатлантичний Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей. До цього такий статус мали лише кілька країн, зокрема Грузія, а також країни-члени ЄС Швеція та Фінляндія.
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