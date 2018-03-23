Час Земли: когда и почему вы должны выключить свет

Почему 24 марта в 20:30 надо выключить на час свет и электрические приборы? Чтобы вместе со всем миром привлечь внимание к проблемам экологии. Не только связанных с использованием электроэнергии, а в целом. Состояние нашей планеты ухудшается каждый день. Если мы не пересмотрим своего поведения, вскоре человечеству негде будет жить!

Час Земли – это ежегодная акция, которая призывает людей опомниться и начать использовать ресурсы с умом, быть экологичными и сознательными. Жители почти 200 стран присоединятся к акции. Не будьте равнодушными и вы!

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А теперь несколько фактов об экологии, от которых мороз идет по коже.

250 тысяч га мусора

Именно столько территории нашего цветущего и прекрасного государства занимают грязные и вонючие свалки... Пока в Украине мусороперерабатывающие предприятия на зачаточном этапе. Их есть только несколько, а на полную мощность не работает ни одно. Между тем мусор тоннами свозят на свалки, ежедневно горы мусора растут.

Вы задумывались над тем, что каждый из нас ежедневно производит около полкилограмма мусора? Если подсчитать, то за год каждый украинец в среднем производит более 180 килограммов отходов!

Частично решить проблему может сортировка мусора, использование многоразовых тканевых мешочков вместо полиэтилена, многократной посуды для воды и пикников. Разумное потребление всех благ общества. Пищевые отходы следует выносить в огород или лес, это прекрасно удобряет земли. Не скупайте лишней одежды. Технику, токсичные отходы выбрасывайте только в подходящих для этого местах.

Выбрасывая свой мусор где-нибудь, просто вспомните эти данные:

Как долго разлагается мусор, который мы выбрасываем

На 70% меньше пользы

Мы получаем из фруктов и овощей. А все из-за истощения земли. Безумная хозяйственная деятельность человека привела к тому, что почвы истощились, полезные минералы в значительной мере вымылись. Земля просто-напросто не успевает восстанавливаться. А из-за эрозии почв ежегодно теряем около 6 млн га земли. Поэтому, если так будет продолжаться, нам всем скоро предстоит отправиться на красную планету вслед за машиной Илона Маска.

Менее питательные продукты приводят к ожирению

Люди не только невероятно истощили землю, но и загрязнили ее. Через промышленную деятельность, выбросы автомобилей, работу заводов и собственное сельское хозяйство в почвы попадают тяжелые металлы. Эти вещества токсичны, они создают препятствия для микрофлоры, попадают с травами в тела животных. Тяжелые металлы мы потребляем с продуктами питания и мясом.

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Не менее вредны и пестициды. Особенно устойчивые первого поколения. Хотя они и улучшают урожайность, человечеству стоит ограничить использование этих химикатов.

Чтобы решить эту проблему, следует как можно реже пользоваться личным автомобилем перейти на более экологичные виды топлива, передвигаться по городу на велосипеде. Людям, которые занимаются сельским хозяйством, – делать это с умом. Отказаться от запрещенных химикатов. Периодически давать земли отдохнуть, удобрять ее.

Эрозия земли

15 тысяч литров воды

Именно столько понадобится пресной воды, чтобы в итоге получить 1 килограмм говядины! Для килограмма пшеницы, кстати, нужна 1 тысяча литров воды. Поэтому мясоед вы или вегетарианец – для того, чтобы вы поели, надо использовать невероятное количество воды.

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А уже сейчас каждый восьмой человек на планете не имеет доступа к безопасной питьевой воде. И эта досадная ситуация имеет тенденцию к росту. За последние полвека количество пресной воды на человека уменьшилось на 60%!

Вода – роскошь во многих регионах Африки

Кроме того, деятельность человека постоянно загрязняет воду. До такой степени, что ее потребление становится опасным. А попадание такой воды в почву загрязняет землю и продукты питания, выращенные на ней.

Не меньше страдает и соленая вода. Главная проблема экологии Мирового океана – нефть. Через судоходство и очистки танкеров в океане в воду попадает от 5 до 10 млн тонн нефти. И это без учета аварий! Нефтяные пятна уносят тысячи жизней морских жителей...

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Можете ли вы повлиять на ситуацию? Да, употребляйте с умом воду. Замените ежедневные ванны на душ. Посудомоечная машина, кстати, уменьшает количество использования воды для мытья посуды. Стирайте при полной загрузке машины, а не каждую вещь отдельно. Откажитесь от вредных для окружающей среды косметических средств. А за натуральные шампуни, гели и т.д. вам благодарна не только природа, но и собственное тело.

48 кг вредных веществ

Вдыхает ежегодно каждый житель большого города. Как думаете, поможет ли вам в таком случае здоровый образ жизни?

Каждую минуту мы разрушаем атмосферу (без нее жизнь на Земле невозможна).

Выбросы в атмосферу – более 19 млрд тонн:

15 млрд тонн углекислого газа;

200 млн тонн оксида углерода;

более 500 млн тонн углеводородов;

120 млн тонн золы и прочего.

Загрязнение воздуха в некоторых городах мира, например Пекине и Шанхае, уже достигает опасного уровня. Уровень смога в Китае сообщается на уровне с показателями прогноза погоды.

Что может сделать каждый