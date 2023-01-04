Стреляют по своим: под Белгородом часовой ранил местного

Иногда россияне помогают Вооруженным Силам Украины и травмируют своих же "земляков". В приграничном районе Белгорода часовой леса выстрелил в ногу мужчины, который не хотел останавливаться на его предупреждение.

В Белгороде как ни "хлопок" цветет, то случаются другие курьезные инциденты. В среду, 4 января, российские СМИ сообщили, что местный "жандарм" выстрелил в ногу россиянину. Об этом и информирует 24 Канал.

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Реакция властей террористического государства

Вскоре глава Белгородской области России отреагировал в социальных сетях на этот инцидент. Он отметил, что часовой ранил мужчину, поскольку тот не хотел останавливаться на предупреждение "жандарма".

О точных деталях случившегося следует разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны России, в частности, почему он (раненый мужчина – 24 Канал) находился в это время на пограничной территории и зачем пошел к военным,

– написал российский губернатор.

Также он констатировал, что мужчина сейчас в больнице в тяжелом состоянии и ему оказывают врачи медицинскую помощь. По состоянию на 16:00 это все, что известно об инциденте.

Кроме того, следует сказать, что глава Белгородщины призвал жителей региона не посещать лесополосы в приграничных районах. Очевидно, чтобы их не расстреляла "вторая армия мира", пограничники и другие часовые.

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Жителям Белгорода раздают карты укрытий

Западные регионы России, в частности, Белгородская область, прекрасно понимают, что войну им не переждать в тылу. Поэтому местные кремлевские власти постепенно готовят жителей этих территорий к боевым действиям. Недавно стало известно, что белгородцам начали раздавать карты укрытий на случай воздушных тревог и ракетных обстрелов.

Заметим, что начали это делать как раз перед зимними праздниками, боясь прихода "бавовнятка" прямо-таки в новогоднюю ночь. И хотя мифическое создание тогда не пришло к жителям области, однако праздники еще не закончились.