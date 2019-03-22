Часовщик из Греции создает сложные механизмы, которые вмещают в себе целый мир: невероятные фото

Греческий художник Грегори Грозос убежден, что часы могут содержать в себе целый мир. И не философствует на эту тему, а буквально доказывает, что это возможно.

Миниатюрные миры мастера живут в карманных часах. Поместить их туда – работа очень кропотливая. Множество мелких деталей требует большого усердия и точности в исполнении.

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Часы Грозоса относятся к концепции стимпанк-направления, которое сочетает технологию с декоративно-прикладным искусством. Так, фантазия художника рисует удивительные сюжеты из жизни каждый раз по-новому. Это интересные истории, которые притягивают взгляды и заставляют восхищаться филигранной работой.