Час–полтора возили по городу и избивали: стали известны подробности похищения делегата Курултая
Член Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз, о похищении которого сообщалось ранее, вышел на связь с родственниками и сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов принудительно остановили его на дороге, затолкали в микроавтобус, избили и вывезли в лесопосадку.
Об этом LB.ua рассказал адвокат Эгиза Айдер Азаматов.
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Отмечается, что около 15:00 рядом с поселком Пионерское возле Симферополя автомобиль Эгиза "прижала" к обочине машина сотрудников российской Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Когда крымский татарин вышел из своего автомобиля уточнить причину остановки, из микроавтобуса выскочили люди в масках и в форме, но без шевронов. Силовики затолкали Эгиза в машину, положили на пол, надели мешок на голову и наручники, и начали бить. Один из сотрудников правоохранительных органов поставил ноги на голову мужчины, другой – на грудь.
Примерно час-полтора его возили по городу и избивали, а потом вывезли из города в лес: Асан услышал звуки шелеста травы по дну машины. Они не задавали никаких вопросов, ничего не требовали. Вытащили из автомобиля возле поселка Партизаны, спросили, умеет ли считать до 200. Приказали посчитать и только потом поднимать голову,
– рассказал адвокат похищенного Эгиза.
По словам защитника делегата Курултая, после этого силовики сняли мешок и наручники и поехали. Эгиз подождал столько, сколько ему приказали, потом вышел на трассу, остановил автомобиль и позвонил брату, чтобы сообщить о своем местонахождении.
Сейчас Асан Эгиз находится в городской больнице Симферополя, где ему оказывают медицинскую помощь.
Адвокат подчеркнул, что будет требовать от правоохранителей тщательного расследования этого инцидента.
Напомним, что 23 мая вблизи села Пионерское в Симферопольском районе неизвестные на автомобиле похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза. Позже стало известно, что Асана Эгиза избили после похищения российскими силовиками.
Что такое Курултай?
Это орган народного представительства в тюркских народов, общенациональный съезд, во время которого решают важнейшие проблемы нации.
На Курултае крымско-татарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей — гражданами Украины независимо от их места проживания. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет.
Курултай крымскотатарского народа тайным голосованием назначает Меджлис.