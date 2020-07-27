В трех районах Киева – Печерском, Голосеевском и Соломенском – вечером 27 июля случаются постоянные перебои света. Все из-за переподключения потребителей на ТЭЦ. Многие киевляне и гости столицы почувствовали проблемы сполна. Перед 21 часом поставки электроэнергии восстановили.

Повреждения оборудования на ТЭЦ-5 устранены, потребители подключены к электроснабжению, сообщает в своем телеграмме Киевская городская госадминистрация.

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Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно оставались без электроснабжения, некоторые потребителей – без водоснабжения. Сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без услуги,

– подчеркнули в КГГА.



Киевляне заметили дым над ТЭЦ во время отключения света / фото "Информатор"

Как отключение света повлияло на киевлян

Из-за отключения света на улицах Киева остановились троллейбусы, перестали работать светофоры, сообщает "Информатор". Электроэнергия исчезла около 19 часов вечера.

Издание отмечает, что проблемы, кроме указанных трех районов, почувствовала и часть Шевченковского района. Жители Позняков отмечают, что у них тоже был скачок напряжения, на пару минут свет пропал, но включился. На Березняках дважды пропадал свет на несколько минут.

В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza свет исчез. Из-за этого даже пришлось эвакуировать посетителей на улицу. В ТЦ River Mall также были перебои со светом.

Кроме того, на улицах произошел транспортный коллапс. Из-за отключения света на дорогах не работают светофоры, а тем временем регуляторов нет. Также остановился электротранспорт.



Из-за отключения света в Киеве случился транспортный коллапс / фото "Информатор"

Также проблемы с электроснабжением затронули и киевский метрополитен. В сети даже показали уникальные кадры, как выглядит работа подземки без света.

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