О том, что военные катера уже направляются в Украину, в сети сообщили представители Посольства США. Речь идет о 2 катерах класса Island.
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Патрульные катера отправились из США в Украину
Катера отправились в Одессу из американского порта Балтимор в штате Мэриленд. Эти военные катера являются частью помощи по безопасности на сумму в 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.
В посольстве также отметили, что предоставленный водный транспорт повысит совместимость Военно-морских сил Украины с войсками НАТО.
Катера обещали Украине раньше
- 7 сентября экипаж украинских военных прибыл в США для прохождения учений на катерах Island.
- В конце октября госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова писала в сети, что в ноябре в Украину планируют передать 3 таких патрульных катера.
Текст сообщения Посольства США в Украине:
Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.