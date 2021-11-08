О том, что военные катера уже направляются в Украину, в сети сообщили представители Посольства США. Речь идет о 2 катерах класса Island.

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Патрульные катера отправились из США в Украину

Катера отправились в Одессу из американского порта Балтимор в штате Мэриленд. Эти военные катера являются частью помощи по безопасности на сумму в 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.

В посольстве также отметили, что предоставленный водный транспорт повысит совместимость Военно-морских сил Украины с войсками НАТО.

Катера обещали Украине раньше

7 сентября экипаж украинских военных прибыл в США для прохождения учений на катерах Island.

В конце октября госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова писала в сети, что в ноябре в Украину планируют передать 3 таких патрульных катера.

Обратите внимание! Корабль USS Mount Whitney, являющийся флагманом американского Шестого флота, 4 ноября вошел в Черное море. Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал прибытие корабля и подчеркнул, что такое присутствие будет способствовать безопасности в регионе.

Текст сообщения Посольства США в Украине:

Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.