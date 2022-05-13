Восстановить ТРЦ Retroville обещают до марта 2023 года

Об амбициозных целях восстановления ТРЦ Retroville сообщили в пресс-службе компании Stolitsa Group. Сообщается, что на территории ТРЦ уже проводятся ремонтные работы.

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Открытие торгового центра планируется в несколько этапов. В августе 2022 года планируют открыть часть площади ТРЦ Retroville. Закончить работу хотят до марта 2023 года.

На ТРЦ Retroville, также связанном со Stolitsa Group, уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей ТРЦ Retroville будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года,

– говорится в сообщении компании.

Российские военные уничтожили ТРЦ Retroville

Вооруженные силы России вечером 20 марта нанесли ракетный удар по Подольскому району Киева. В результате нескольких мощных взрывов на территории ТРЦ Retroville произошел большой пожар.

Спасатели смогли ликвидировать пожар только 21 марта. К сожалению, в результате обстрела погибли восемь человек. Еще один человек получил ранения. Также из-за удара врага повреждены 6 домов, которые больше не пригодны для жизни.

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ сообщили, что Россия обстреляла ТЦ в Киеве из-за фото военной техники, сделанных из соседнего дома.

Служба безопасности Украины 21 марта задержала мужчину, опубликовавшего фото перемещения военной техники возле уничтоженного ТЦ в Киеве. Там заявили, что он сознательно или безотчетно поработал корректировщиком для врага.

Последствия российских обстрелов в Киеве

В начале мая мэр Киева Виталий Кличко обнародовал информацию о масштабах разрушений в столице, вызванных российскими обстрелами.

Как отметил Кличко, в столице обстрелами повреждено более 200 жилых домов.

Также были разрушены 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

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