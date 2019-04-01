Часть бизнес-центра "Европа Плаза" в Киеве останется без света

Часть бизнес-центра "Европа Плаза" в Киеве и стройплощадка одного из проектов Войцеховского отключат от света. Все из-за того, что они не подписали соглашение ни с одним поставщиком электроэнергии.

Как сообщили 24 каналу в ДТЭК, эти объекты отключают с 1 апреля по требованию поставщика "последней надежды" – ГП "Укринтерэнерго".

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В марте "Укринтерэнерго" подал заявки на отключение от электроснабжения социально-значимых для Киева потребителей:

ООО "Киевская строительная компания" (стройплощадка одного из проектов Войцеховского);

ООО "ТРК" (часть бизнес-центра "Европа Плаза").

До 1 апреля эти предприятия должны были найти себе нового поставщика, согласно закону о рынке электроэнергии. В ДТЭК Киевские электросети отметили, что по состоянию на 31 марта оператор системы распределения не получил уведомления о заключении ГП "Укринтерэнерго" новых договоров с такими клиентами на поставку электроэнергии по свободным ценам или уведомление об отзыве заявки на отключение. Поэтому оператор распределения обязан выполнить требования законодательства, удовлетворить заявку поставщика "последней надежды" и отключить указанные объекты от электроснабжения.

Что такое поставщик "последней надежды" и кто стал его клиентом?С 1 января 2019 года в Украине вступила в силу реформа рынка электроэнергии. Наибольшие изменения претерпели условия поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, должны до 11 декабря 2018 года выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях. Компании, которые не нашли поставщика на новом рынке, согласно ст. 64 ЗУ "О рынке электроэнергии" и решением Кабинета Министров, с 1 января стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого по всей территории Украины выполняет ГП "Укринтерэнерго". Всего их, по данным операторов системы распределения, по всей стране – 1 тысяча 339 потребителей. С 1 апреля организации, которые не заключили договоры с поставщиком электроэнергии должны быть отключены.

24 канал сообщал о том, что в связи с окончанием действия договора с поставщиком "последней надежды" от электроэнергии могут быть отключены 64 объекта в Киеве. Но 62 компаниям удалось найти нового поставщика.