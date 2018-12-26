Часть депутатов Госдумы РФ СНБО внесет в расширенный санкционный список Украины, – Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширит список санкций депутатами российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР", а также предприятиями-поставщиками Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО.

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Петр Порошенко добавил, что в список санкций будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

Значительное количество депутатов Государственной Думы от фракций "Единая Россия", "ЛДПР" также в соответствии с решением вводятся в список санкций,

– сказал президент Украины.

К слову, российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. К нему Москва добавила еще более 200 человек и организаций.

Напомним, что 26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Он был введен сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в связи с агрессией Кремля на Азове.