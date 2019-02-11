Часть Киева осталась без тепла и горячей воды из-за аварии

В Киеве из-за повреждения внешней тепловой сети около 80 жилых домов остались без отопления и горячей воды. Ремонтные работы уже начались и продлятся они до 12 февраля.

По информации Соломенской районной государственной администрации Киева горячее отопление и водоснабжение прекращено в домах по адресам:

Читайте также: Новые правила оплаты за электроэнергию: что делать, если есть долг

– бульвар Вацлава Гавела, номера домов – 30, 32, 34, 34б, 34–г, 34в, 36, 36б, 36в, 38, 38в, 38г, 40, 40б, 42, 44, 48/24, 67, 69, 71, 73/22, 75, 75а, 77, 79, 79а, 79б, 79в, 79г, 79Д, 81, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85,87,87а;

– улица Академика Стражеско, номера домов – 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11;

– улица Михаила Донца, номера домов – 14, 14а, 14б, 14в, 18, 18а, 18б, 20, 26, 28;

– улица Героев Севастополя, номера домов – 32, 34/2, 36/1, 36а, 44/10, 44а;

– улица Белецкого, номера домов – 3, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 18, 20.

Кроме того, из-за вышеуказанной аварии может снизиться общая температура центрального отопления и горячей воды в домах на:

– проспекте Отрадном;

– улицы Шепелева;

– улицы Новополевой;

– улицы Ивана Поддубного;

– улицы Бориславской;

– улицы Пост-Волынской.

Ремонтные работы должны завершиться 12 февраля. Занимается ими район тепловых сетей "Святошино", входящая в структурное подразделение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" под названием "Киевские тепловые сети".

Как отмечают в Соломенской райгосадминистрации, после завершения всех работ тепло в дома должно вернуться в кратчайшие сроки.

Это уже не первая авария на теплопроводах Киева этой зимой. В частности, в конце января в результате такого инцидента без отопления и горячей воды остались жилые дома на нескольких улицах в Голосеевском районе.