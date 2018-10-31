Часть Киева парализовали пробки: перечень улиц

В среду днем, 31 октября, в Киеве на левом берегу образовались многочисленные заторы на дорогах. В то же время затруднено движение и на правом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, на левом берегу Киева затруднено движение транспорта в районе станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", на бульваре Перова, проспекте Освободителей, на Русановской набережной, ул. Раисы Окипной, ул. Евгения Сверстюка, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина, в районе Дарницкой площади, проспекте Мира, ул. Березняковской, Днепровской набережной, ул. Фанерной, а также на Харьковском шоссе от жилого комплекса "Мега Сити" до ул. Привокзальной.

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В то же время на правом берегу Киева затруднено движение в районе Шулявского путепровода, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре, ул. Александра Довженко, ул. Елены Телиги, на ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Льва Толстого, ул. Жилянской, вул. Саксаганского, в районе Бессарабской площади, а также на мосту Метро.

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