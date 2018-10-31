12:44
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Часть Киева парализовали пробки: перечень улиц

      81 Читати новину українською
      Пробки в Киеве 31 октября
      Пробки в Киеве 31 октября / Ілюстративне фото

      В среду днем, 31 октября, в Киеве на левом берегу образовались многочисленные заторы на дорогах. В то же время затруднено движение и на правом берегу столицы.

      Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

      Так, на левом берегу Киева затруднено движение транспорта в районе станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", на бульваре Перова, проспекте Освободителей, на Русановской набережной, ул. Раисы Окипной, ул. Евгения Сверстюка, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина, в районе Дарницкой площади, проспекте Мира, ул. Березняковской, Днепровской набережной, ул. Фанерной, а также на Харьковском шоссе от жилого комплекса "Мега Сити" до ул. Привокзальной.

      Читайте также: В Киеве люди второй раз перекрыли движение Харьковского шоссе: фото и видео

      В то же время на правом берегу Киева затруднено движение в районе Шулявского путепровода, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре, ул. Александра Довженко, ул. Елены Телиги, на ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Льва Толстого, ул. Жилянской, вул. Саксаганского, в районе Бессарабской площади, а также на мосту Метро.

      Пробки в Киеве: смотрите видео

      Киев парализовали пробки: смотрите видео

      Карта пробок в Киеве:

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева метро Транспорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Курс валют на 10 сентября: доллар подорожал, а евро потерял в цене
       10 сентября , 08:29
      Задержаны двое мужчин, причастных к нападению на Чорновол, - МВД
       25 декабря 2013 , 19:00 11
      Топ-новости: Марлос и Коноплянка признаны лучшими в Лиге Европы, российский Мундиаль получил свое "лицо"
       22 октября 2016 , 07:30
      Ford "троллит" Tesla за объем производства
       5 июля , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук