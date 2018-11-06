Часть Киева в среду заблокируют владельцы авто на еврономерах: требования активистов

В среду, 7 ноября, в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют провести акцию протеста под Верховной Радой и заблокировать правительственный квартал. В то же время владельцы автобусов и грузовиков проведут митинг возле Министерства инфраструктуры.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича.

Он уточнил, что на акцию возле Министерства инфраструктуры соберутся около 300 автобусов и 50 грузовиков. При этом будет полностью перекрыт проспект Победы. Эта акция стартует в 7:00 и завершится около 8:30.

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Впоследствии, в 9:00, стартует акция протеста владельцев авто на еврономерах возле Верховной Рады.

Они перекроют правительственный квартал. Скорее всего, акция протеста здесь будет целый день, а может, и не один день. Планируется, что в митинге примут участие от 10 до 30 тысяч машин. Однако сколько будет – посмотрим,

– рассказал Ярошевич.

Он также рассказал, что участники протеста будут требовать от министра инфраструктуры Владимира Омеляна уволить голову "Укртрансбезпеки" Михаила Ноняка и принять с правками законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку автомобилей.