Часть Кривого Рога осталась без газа
11:34, сегодня 177 Читати новину українською
В Кривом Роге Днепропетровской области из-за аварии прекратилось газоснабжение 14 тысяч абонентов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"13 марта около 21 часов в Покровском микрорайоне г. Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм) произошла утечка и возгорание природного газа", – рассказывают о причинах в ГСЧС.
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Без газа осталось 90 многоэтажных жилых домов, в которых проживают около 14 тысяч абонентов.
В 23:20 порыв трубы ликвидирован, восстановление газоснабжения запланировано в течение 14 марта.
Источник: 24 Канал
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