Часть отравленных из-за химвыброса в Крыму украинских пограничников попала в больницы

Среди всех украинских пограничников, которые пожаловались на плохое самочувствие из-за выброса на заводе "Крымский титан" на оккупированном полуострове, 5 были госпитализированы. Всего 7 сентября на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник.

Об рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, сообщает "Громадское".

24 канал ранее сообщал о 37 украинских пограничников, отравившихся на юге Херсонщины из-за выбросов в оккупированном Крыму.

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"Что касается пограничников, то на самом деле 41 пограничник обратился с жалобами на плохое самочувствие к медикам. Это головокружение, тошнота, першение в горле, у кого-то – высыпания на коже. Из них 5 требуют более детального обследования, поэтому они направлены в наш Одесский госпиталь, и там более квалифицированно и глубоко будут изучены причины, которые спровоцировали эти симптомы", – рассказал Слободян.

Он добавил, что на Херсонщине находятся медики из Одессы, которые обследуют пограничников.

Но они опять же готовы оказать помощь и местным жителям, которые могут обратиться. Так же могут обратиться граждане Украины из оккупированного Крыма,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

К слову, гендиректор завода "Крымский титан" Андрей Акулов заявил, что завод полностью остановят 9 сентября.