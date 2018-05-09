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Часть помещений стадиона "Черноморец" выставили на продажу

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Стадион
Стадион "Черноморец"

На сайте официального портала обнародования информации о публичных закупках Украины ProZorro опубликована информация о продаже части помещений стадиона "Черноморец" в Одессе.

В общем, речь идет о нежилых помещениях площадью более 80 тысяч квадратных метров на стадионе "Черноморец". Стартовая цена – почти 1,14 миллиарда гривен. Какие именно помещения выставлены на аукцион – не указывается.

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Стоит отметить, что в помещении стадиона "Черноморец", кроме самого поля, подтрибунных помещений и трибун, действует отель "Черное море", бизнес-центр "Шевченковский", фитнес-центр, Одесский музей футбола.

Продавцом недвижимости выступает "Имэксбанк", который в свое время был генеральным спонсором футбольного клуба "Черноморец", а почетный президент банка Леонид Климов – президентом футбольного клуба. Однако после 2014 года у банка начались финансовые проблемы, после чего там была введена временная администрация от НБУ. 27 мая 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ликвидации "Имэксбанка".

Отметим, что одесский "Черноморец", который играет на этом стадионе, сейчас находится на дне турнирной таблицы УПЛ и борется за сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон.

Теги: Новости спорта Новости Одессы ProZorro
Источник: 24 Канал
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