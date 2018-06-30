Часть туристов вернулась из Туниса, – МИД

Утром, 30 июня, часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Монастир в Тунисе, вернулись в Украину. Принимаются меры по возврату остальных украинцев из Туниса.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

Читайте также: Владимир Емельян прокомментировал ситуацию с украинскими туристами в Тунисе

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возврату остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", – сообщил он.

Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 червня 2018 р.

Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе в течение двух дней находились около 300 украинских туристов, которые не могли вылететь в Харьков. В консульстве Украины в Тунисе сообщают, что причиной задержки рейса является отсутствие топлива для заправки самолета.