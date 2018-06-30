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      Часть туристов вернулась из Туниса, – МИД

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      Часть туристов вернулась из Туниса
      Часть туристов вернулась из Туниса / Иллюстративное фото

      Утром, 30 июня, часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Монастир в Тунисе, вернулись в Украину. Принимаются меры по возврату остальных украинцев из Туниса.

      Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

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      "Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возврату остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", – сообщил он.

      Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе в течение двух дней находились около 300 украинских туристов, которые не могли вылететь в Харьков. В консульстве Украины в Тунисе сообщают, что причиной задержки рейса является отсутствие топлива для заправки самолета.

      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Украинские туристы застряли за рубежом Туніс
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 30 июня
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