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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Часть украинцев, которые оформили биометрические паспорта, так ими и не воспользовались

69 Читати новину українською
Биометрический паспорт
Биометрический паспорт / Znaj.ua

С момента введения биометрических загранпаспортов (с января 2015 года) в Украине оформлено около 8,8 миллионов таких документов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы, говорится в статье Натальи Лебидь для 24 канала.

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Из этих 8,8 миллиона паспортов более пяти миллионов приходится на первый год действия безвизового режима. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк. Он отметил, что ажиотаж вокруг биометрики был настолько мощным, что количество документов, которые оформлялись в течение дня, год назад достигала 28 тысяч. Впрочем, повышенный спрос остается и до сегодняшнего дня.

При этом есть и другая интересная статистика. Отчеты пограничников о выезде украинцев в ЕС за "безвизовый год" ярко свидетельствуют, что значительная часть людей, которые выстояли в очереди за паспортом, так им и не воспользовались, пишет издание BBC News Украина. И ссылается на данные Государственной пограничной службы, где сообщают, что за год украинцы воспользовались безвізом 517 тысяч раз. Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы.

Однако это количество въездов, а не человек. Пограничники говорят, что не могут точно посчитать, сколько именно людей путешествовали. Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам. В целом с июня 2017-го по июнь 2018-го украинцы ездили в ЕС 19,5 миллиона раз, из них около 4 миллионов – по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

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Государственная миграционная служба информирует, что больше всего украинцев (из числа тех, кто воспользовался безвизом и выезжал за границу с биометрическим паспортом) выбирали для путешествий авиационные пути (198 тыс. лиц – 35%), меньше всего путешествовали морем (41 человек – 0,07%). При этом главным "окном в Европу" для Украины остается Польша. А наименьший поток путешественников из Украины в страны ЕС имел место через словацкую границу. При этом автомобилями больше всего украинцев выезжали в Румынию (135 тысяч), в Польшу (118 тысяч), в Венгрию (67 тысяч), в Словакию (37 тысяч).

Также безвиз подтолкнул развитие туристического бизнеса. ВВС News Украина приводит слова председателя Украинской ассоциации туроператоров Игоря Голубахи, который отмечает, что "за год после начала безвизового режима рост туристического потока в европейские страны составил 7-8%". По данным туроператоров, в следующем году рост будет еще большим.

Больше узнайте из публикации: Год безвиза: сохранится ли статус-кво?

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Безвизовый режим Европа
Источник: 24 Канал
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