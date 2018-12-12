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      Часть Украины накрыли мощные снегопады: впечатляющие фото и видео

      53 Читати новину українською

      В среду, 12 декабря, почти всю Украину накрыли мощные снегопады и метели. К примеру, в Херсоне вытаскивали авто с заблокированных трасс, в Киеве вообще не пускали фуры в город, а в Днепре люди опаздывали на работу из-за пробок.

      Снежные сутки превратила дороги Киева в сплошные пробки. 6 баллов из 10 зарегистрировали днем в центре Киева. С 16: 00 в Киев прекратили пропускать грузовики. Правда, дороги коммунальщики таки расчищали.

      Читайте также: Из-за непогоды на дорогах Киевской области произошло более 30 ДТП: есть жертва

      Еще накануне снегопада столичные власти решили учесть негативный опыт предыдущих лет и похвасталась, мол, установили трекеры на коммунальные машины, и теперь могут контролировать где и как они чистят дороги, тротуары. Чтобы коммунальщики не ленились, а киевляне были довольны. А состояние дорог наблюдают с помощью камер.

      снігопад київ
      Снегопад в Киеве

      сніг київ
      Киев

      В Днепре и области объявили штормовое предупреждение. За ночь там выпало около 10 сантиметров снега. Здесь тоже без пробок и нареканий не обошлось.

      Все как всегда – снег выпал и на дорогах полный катаклизм. На Набережной были ужасные пробки – авто было очень много, все ехали непонятно как, нарушали правила дорожного движения,
      – рассказала жительница Днепра Татьяна.

      Областные же трассы расчищены – ночью 12 декабря более 40 единиц спецтехники расчистили почти 500 километров дорог.

      На трассах Херсонщины ситуация не такая обнадеживающая. Там спасатели вытаскивали грузовики, которые застряли на трассах. 63 спасенные фуры насчитали за ночь.

      Дождливым выдалось начало зимы на Запорожье. За минувшие сутки в городе Мелитополь выпала почти месячная норма осадков.

      Ухудшение погодных условий уже 13 декабря будет также на Черниговщине, Киевщине, Житомирщине, Черкасской, Полтавской, Николаевской области.

      погода 13 грудня
      Погода на 13 декабря

      Спасатели призывают быть осмотрительными, ведь в названных областях завьюжит, заснежит и будут бушевать сильные ветры.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости Херсона Непогода в Украине Погода Новости Запорожья Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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