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      Часть урожая будет утеряна: эксперт рассказал о серьезных проблемах с "Укрзализныцей"

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      Урожай
      Урожай / infoindustria.com.ua

      Из-за проблем с "Укрзализныцей" и дефицит локомотивной тяги в стране может быть сорван сбор урожая – значительная его часть сгниет в полях, потому что ее не доставят на элеваторы.

      Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации, бывший вице-премьер Леонид Козаченко для "Апострофа".

      По его мнению, сбор рекордного в истории страны урожая может быть сорван из-за проблем с логистикой, ведь перевозка станет слишком дорогой для аграриев.

      В этом году ожидается рекордный урожай зерновых (порядка 70 млн тонн, - ред.). Но значительная часть урожая может быть потеряна. Главная причина – проблемы с логистикой, и, в частности, с железнодорожным транспортом, который является главным перевозчиком аграрной продукции с долей порядка 63%... Проблема – в серьезном дефиците локомотивной тяги, из-за чего многие производители сельхозпродукции не успевают перевезти ее в срок,
      – заметил Козаченко

      Глава федерации рассказал о возможных убытках агропроизводетелей, которые по его мнению, могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

      "Потери аграриев могут достигнуть 5 млн тонн зерновых и масличных культур. Страдают пшеница, ячмень, гречка, потери которых могут составлять до 1% в день, за счет того, что они просто не могут быть своевременно перевезены на полностью загруженные элеваторы, остаются в полях не обмолоченные, при этом осыпаются из колосьев или гниют, выгруженные на открытые площадки из-за отсутствия возможности транспортировки. В денежном выражении, если учесть среднюю стоимость тонны зерновых порядка $160, цифра набирается до сотен миллионов долларов", – добавил эксперт.

      blog_ava
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      12 августа
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      Теги: Финансы зерно Укрзализниця
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