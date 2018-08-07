Части Украины грозит экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой

Почти на самой линии фронта на Донбассе, в контролируемом Украиной поселке Новгородское вблизи Горловки, под угрозой прорыва оказался отстойник ядовитых отходов Торецкого фенольного завода. Из-за постоянных обстрелов и взрывов дамба озера глубиной примерно в 15 метров начинает проседать, поэтому требует постоянного подсыпания.

Об этом сообщает "Донбасс Реалии".

Издание отметило, что в конце июля на берегу отстойника с более чем 300 тысячами тонн ядовитых отходов образовалась трещина. После договоренности о прекращении боевых действий для проведения ремонтных работ, 25 июля, произошел новый обстрел. Однако осколков не обнаружили, так как снаряд полностью ушел в шлам (ил).

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По информации руководства Торецкого фенольного завода, пока что опасности для окружающей среды нет – утечки из озера в грунтовые воды не зафиксировано.

Однако на заводе признают, что в результате утечки химикаты по реке Кривой Торец попадут в Северский Донец, оттуда – в Дон и в Азовское море. А это грозит не только эвакуацией десятков тысяч людей на месте, но и экологической катастрофой в регионе.

Добавим, что ранее Министерство по вопросам оккупированных территорий внесло Фенольный завод в группу потенциального риска вплоть до эвакуации людей. На дороге к заводу дежурит патруль мониторинговой миссии ОБСЕ. Ремонт ведут под наблюдением украинских военных и представителей украинской стороны в СЦКК.

К слову, катастрофическим является также экологическое состояние в оккупированном Крыму, так как большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.