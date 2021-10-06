Об этом сообщили в местном фейсбук-сообществе 4 октября. Водитель мусоровоза якобы сказал работникам, что они должны были сдать мусор на утилизацию, а не создавать стихийную свалку посреди улицы.

Недавно На Подоле в Киеве в одном из дворов разгорелся мусорный скандал с серьезными последствиями

Ссора с частными собирателями мусора: смотрите видео Веры Танской

Какой мусор планировали выбросить

Это произошло в момент, когда автомобиль компании "Экология-Д" забирал мусор из контейнеров. После замечания с водителем начали ссориться и требовать, чтобы он "вызвал начальника".

Автор поста сообщает, что после этого злоумышленники якобы начали бросаться с палками и угрожать пистолетом, который принесли со своего автомобиля. Однако ни одного выстрела не сделали, поэтому все обошлось без ранений.

На фото, которые обнародовали, заметно, что планировали выбросить на улицу 2 заполненных мешка, а также несколько крупных досок. Как закончился этот конфликт – пока неизвестно.



Мусор, который планировали выбросить / Фото Веры Танской