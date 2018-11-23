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      Частные структуры Кропачева лишают государственные шахты Украины 1,6 млрд гривен, – нардеп

      14 Читати новину українською
      Михаил Бондар
      Михаил Бондар / nfront.org.ua

      В угольной отрасли на Львовщине сложилась критическая ситуация со сбытом добытой продукции.

      Вместо угля Львовско-Волынского бассейна государственная "Центрэнерго" закупает уголь у частных структур Кропачева. Поэтому горнякам не платят зарплату. Об этом заявил во время брифинга в Верховной Раде член Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса народный депутат Михаил Бондарь.

      "В государственной угольной отрасли на Львовщине сложилась критическая ситуация. Горнякам предприятий Львовско-Волынского бассейна не платят зарплат. Перекрываются дороги и на Раву-Русскую, и на Львов, и объявлялись голодовки. Социальное напряжение в трудовых коллективах достигло апогея", – отмечает депутат.

      Причина отсутствия средств у горняков – срыв договоренностей шахтеров Львовско-Волынского бассейна с государственной компанией "Центрэнерго" из-за частных структур Кропачева.

      "Центрэнерго" должен покупать в государственных предприятий 100% их продукции. Но вместо этого "Центрэнерго" работает с частными структурами Кропачева – ООО "Краснолиманская". Закупки в частных структурах Кропачева увеличатся в два раза. А продукция ЛВБ будет храниться на складах и терять свое качество, а шахтеры не будут получать заработной платы", – акцентировал Бондарь.

      По словам народного депутата в случае закупок всего угля Львовско-Волынского бассейна государственные шахты Западной Украины могут получить существенные дополнительные средства.

      "Если бы "Центрэнерго" покупал уголь ГП "Львовуголь" вместо Кропачева, то это дало бы этому государственному предприятию 1,6 млрд гривен дополнительных средств. Это дало бы возможность модернизировать и разработать новые лавы, повышать зарплаты шахтерам, не было бы оттока кадров. Я обращаюсь к премьер-министру, министру энергетики урегулировать этот вопрос и обязать "Центрэнерго" покупать 100% продукции в государственных угольных предприятий", – резюмирует депутат.

      Напомним, что в январе этого года государственная компания "Центрэнерго" заявила о готовности выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна.

      Теги: Энергетика Бондарь Михаил Леонтьевич угольная промышленность
      Источник: 24 Канал
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