Часто "летал" и посылал полицию: смертельное ДТП в Харькове мог совершить юный мажор

После кровавого ДТП в Харькове уже есть вторая жертва – это пассажир Infinity, пролетевший на красный свет и спровоцировавший аварию. Между тем, местные паблики назвали и вероятного виновника – это 16-летний местный мажор, которого зовут Николаем.

В полиции предварительно подтвердили, что в автомобиле Infinity находились несовершеннолетние. Это водитель, пассажир и пассажирка.

Важно Брухт и люди разбросаны по дороге: в Харькове произошло смертельное ДТП – фото и видео аварии

Новые детали ДТП

По данным полиции, автомобиль, который и вызвал аварию, "пролетел" на красный свет. Он двигался со скоростью более 100 километров в час.

Хотя сначала была информация о четырех пострадавших, теперь в полиции говорят, что всего в больницу доставили трех человек – водителя и двух пассажиров Infinity.

Между тем местный информационный паблик "ХХ" сообщил, что погиб второй участник автопроисшествия - пассажир авто, спровоцировавшего аварию.

Заместитель начальника главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж рассказал Суспильному, что полиция владеет информацией о том, что у Infinity были несовершеннолетние. Впрочем, был ли несовершеннолетний за рулем – устанавливается.

Кровавое ДТП в Харькове: видео 18+

Вероятный виновник аварии

По данным телеграмм-канала "Типичная Украина", за рулем Infinity мог находиться 16-летний Николай – местный мажор. Он находится в стабильном состоянии.

Паблик также отмечает, что авто родители купили ему буквально на днях. В своем инстаграмме парень часто хвастался своим отношением к инспекторам патрульной полиции – на видео парень материл патрульных.

Также по данным местного паблика "Харьков Live", родители юного мажора якобы сразу после страшного ДТП сообщили в полицию об "угоне" автомобиля.



Вероятный виновник смертельного ДТП / Фото "Харьков 1654"

Больше о смертельном ДТП в Харькове