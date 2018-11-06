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      Часто немеют руки или ноги: о чем это свидетельствует и что делать

      71 Читати новину українською
      Часто немеют руки или ноги
      Часто немеют руки или ноги / lvivpost.net

      Онемение хотя бы раз случается у каждого человека и на это есть ряд причин, часть из которых вполне нормальные, но некоторые могут быть симптомом болезни.

      Об этом рассказал врач-невролог Алексей Сиделковский, передает НВ.

      Онемение конечностей можно разделить на безопасное и опасное. "Безопасное" онемение – это когда любой участок тела немеет из-за продолжительного не меняемого положения или слишком туго перетянутой части тела (например, ремешком от обуви, повязкой или жгутом) – происходит сдавливание кровеносных сосудов.

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      Такой вид онемения не вызван внутренними заболеваниями. Слишком длительный застой крови может повлечь тяжелые последствия, в частности, синдром длительного сдавливания, тромбогеморагический синдром и сепсис.

      Опасное онемение - это регулярное онемение, не вызванное длительной недвижимостью или сдавливанием. Важно: если немеет не только конечность, но и участки, не склонные к "затеканию" (лицо, спина, область гениталий), причинами могут быть разные заболевания.

       
      Онемение конечностей – причины возникновения
      - механическое передавливание сосудов (тромбы, травмы, остеохондроз, отеки, опухоли);
      - "слабые" сосуды;
      - анемия и гиповолемия (патологическое состояние, которое происходит из-за уменьшения объема циркулирующей крови);
      - недостаток кальция, магния, витамина В12;
      - сахарный диабет;
      - артриты;
      - невриты;
      - рассеянный склероз;
      - различные неврологические заболевания;
      - защемление, сдавливание нервов (травмы, отеки, опухоли, очень узкие каналы прохождения нервов);
      - транзиторные ишемические атаки;
      - тяжелые болезни сердца;
      - предынфарктное и предынсультное состояние.

      Такого типа онемение очень опасно для здоровья и даже жизни человека. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Чаще всего, семейные врачи направляют больного к неврологу и кардиологу, реже – эндокринологу.

      Профилактика онемения очень проста: правильное питание, соблюдение нормального режима сна, тренировки сердечно-сосудистой системы, отказ от курения и тому подобное.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Лечение
      Источник: 24 Канал
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