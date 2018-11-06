Часто немеют руки или ноги: о чем это свидетельствует и что делать

Онемение хотя бы раз случается у каждого человека и на это есть ряд причин, часть из которых вполне нормальные, но некоторые могут быть симптомом болезни.

Об этом рассказал врач-невролог Алексей Сиделковский, передает НВ.

Онемение конечностей можно разделить на безопасное и опасное. "Безопасное" онемение – это когда любой участок тела немеет из-за продолжительного не меняемого положения или слишком туго перетянутой части тела (например, ремешком от обуви, повязкой или жгутом) – происходит сдавливание кровеносных сосудов.

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Такой вид онемения не вызван внутренними заболеваниями. Слишком длительный застой крови может повлечь тяжелые последствия, в частности, синдром длительного сдавливания, тромбогеморагический синдром и сепсис.

Опасное онемение - это регулярное онемение, не вызванное длительной недвижимостью или сдавливанием. Важно: если немеет не только конечность, но и участки, не склонные к "затеканию" (лицо, спина, область гениталий), причинами могут быть разные заболевания.

Онемение конечностей – причины возникновения - механическое передавливание сосудов (тромбы, травмы, остеохондроз, отеки, опухоли);

- "слабые" сосуды;

- анемия и гиповолемия (патологическое состояние, которое происходит из-за уменьшения объема циркулирующей крови);

- недостаток кальция, магния, витамина В12;

- сахарный диабет;

- артриты;

- невриты;

- рассеянный склероз;

- различные неврологические заболевания;

- защемление, сдавливание нервов (травмы, отеки, опухоли, очень узкие каналы прохождения нервов);

- транзиторные ишемические атаки;

- тяжелые болезни сердца;

- предынфарктное и предынсультное состояние.

Такого типа онемение очень опасно для здоровья и даже жизни человека. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Чаще всего, семейные врачи направляют больного к неврологу и кардиологу, реже – эндокринологу.

Профилактика онемения очень проста: правильное питание, соблюдение нормального режима сна, тренировки сердечно-сосудистой системы, отказ от курения и тому подобное.

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