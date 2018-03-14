Частое курение приводит к психозу, – ученые

Люди, выкуривающие не менее десяти сигарет в день, имеют более высокую вероятность развития психозов, чем те, кто не курит.

Об этом говорится в исследовании ученого Финской академии наук, профессора Юко Миеттунена, опубликованном в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.

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По словам ученого, это было большое исследование, в результате которого оказалось, что ежедневное и частое курение связано с риском психозов.

"Курение, которое началось в раннем возрасте, было большим фактором риска", — указывает Миеттунен.

Сначала в исследовании участвовали девять тысяч жителей Северной Финляндии 1986 года рождения, но в 2001-2002 годах группу расширили. Всего в выборку вошли 6081 человек, которые ответили на вопрос о психические переживаниях, употреблении алкоголя и наркотиков. Наблюдение за участниками эксперимента продолжались, пока им не исполнилось 30 лет.

Другое исследование касалось влияния каннабиса, результаты этой работы опубликованы в "Британском журнале психиатрии". Здесь эксперты пришли к аналогичным выводам.

"Мы обнаружили, что молодые люди, которые употребляли каннабис не менее пяти раз, имели более высокий риск развития психоза", — цитирует журнал ученого Антти Мустонена.