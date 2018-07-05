Частое окрашивание волос очень вредно для здоровья, – медик

Британский врач назвала опасность частого окрашивания волос.

Профессор лондонской клиники Кефах Мокбель подчеркивает, что частое окрашивание волос синтетическими красками может спровоцировать у женщин развитие рака груди, передает 24apteka.

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По ее словам, красить волосы такими красками можно не чаще, чем два раза в год. Лучше всего применять краску, которая содержит натуральные ингредиенты (хна, басма и другие).

Женщины, которые регулярно красят волосы синтетическими красками, на 14% чаще болеют раком груди, чем те, которые не красят волосы или используют натуральные краски. Особенно осмотрительными нужно быть женщинам после 40 лет.

Частое окрашивание волос вредно для здоровья

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