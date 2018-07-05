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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Частое окрашивание волос очень вредно для здоровья, – медик

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Частое окрашивание волос вредно для здоровья
Частое окрашивание волос вредно для здоровья / Фото из открытых источников

Британский врач назвала опасность частого окрашивания волос.

Профессор лондонской клиники Кефах Мокбель подчеркивает, что частое окрашивание волос синтетическими красками может спровоцировать у женщин развитие рака груди, передает 24apteka.

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По ее словам, красить волосы такими красками можно не чаще, чем два раза в год. Лучше всего применять краску, которая содержит натуральные ингредиенты (хна, басма и другие).

Женщины, которые регулярно красят волосы синтетическими красками, на 14% чаще болеют раком груди, чем те, которые не красят волосы или используют натуральные краски. Особенно осмотрительными нужно быть женщинам после 40 лет.

Часте фарбування волосся шкідливе для здоров'я

Частое окрашивание волос вредно для здоровья

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Онкозаболевания Красивое тело Красота LifeStyle
Источник: 24 Канал
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