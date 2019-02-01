Частые ячмени у ребенка: Комаровский объяснил, что делать
Ячмень на глазу ребенка – распространенное явление. Заболевание возникает из припухлости века. Его покраснения и увеличения воспаления. Обычно этот болезненный процесс вокруг ресницы.
Почти в 100% случаев ячмень возникает из-за единственного микроба – золотистый стафилококк, пишет детский врач Евгений Комаровский.
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По словам медика, золотистый стафилококк – это обычный житель кожи человека. Просто при сбоях в работе местного иммунитета он становится опасным для организма.
Почти в 100% случаев ячмень возникает из-за золотистого стафилококка
Относительно лечения, то побороть частые ячмени у ребенка антибактериальными мазями невозможно.
Кроме стафилококка причиной частого появления ячменя или фурункулов является нарушение работы потовых желез. Поэтому подумайте – не слишком ли жарко в вашем доме, не потеет ли ребенок из-за избыточной одежды. Проанализируйте еще, чем вы стираете вещи, моетесь, с чем контактирует кожа ребенка.
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