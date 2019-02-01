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      Частые ячмени у ребенка: Комаровский объяснил, что делать

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      Ячмень у ребенка
      Ячмень у ребенка / seekingalpha.com

      Ячмень на глазу ребенка – распространенное явление. Заболевание возникает из припухлости века. Его покраснения и увеличения воспаления. Обычно этот болезненный процесс вокруг ресницы.

      Почти в 100% случаев ячмень возникает из-за единственного микроба – золотистый стафилококк, пишет детский врач Евгений Комаровский.

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      Врач Евгений Комаровский
      "Поэтому если у ребенка частые фурункулы и ячмени, вызванные золотистым стафилококком, то сдавать мазки и делать анализы не нужно."

      По словам медика, золотистый стафилококк – это обычный житель кожи человека. Просто при сбоях в работе местного иммунитета он становится опасным для организма.

      Майже у 100% випадків ячмінь виникає через золотистий стафілокок
      Почти в 100% случаев ячмень возникает из-за золотистого стафилококка

      Относительно лечения, то побороть частые ячмени у ребенка антибактериальными мазями невозможно.

       
      Врач Евгений Комаровский
      "Нужно принимать антибактериальные препараты внутрь. Врачи в курсе, какие лекарства хорошо действуют именно на стафилококк. Принципиальный момент заключается в том, что при лечении именно кожных инфекций не удается обойтись 5-7 днями приема антибиотика, а поэтому обычно препарат нужно принимать две недели ".

      Кроме стафилококка причиной частого появления ячменя или фурункулов является нарушение работы потовых желез. Поэтому подумайте – не слишком ли жарко в вашем доме, не потеет ли ребенок из-за избыточной одежды. Проанализируйте еще, чем вы стираете вещи, моетесь, с чем контактирует кожа ребенка.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Лечение Дети
      Источник: Здоров'я 24
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