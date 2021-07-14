Свадьба не удалась: как задерживали чеченцев, устроивших дикий дебош под Одессой – видео
Источник:24 канал
В Фонтанке возле Одессы группа чеченцев решила устроить шабаш по случаю свадьбы. Дикие забавы с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.
Видео задержки хулиганов обнародовали в соцсетях. Одно из них снимала непосредственная гостья свадьбы.
Предыстория Спутали с Москвой: в Одессе чеченцы с автоматами устроили стрельбу и дрифт
Чеченцев силовики уложили на асфальт
После распространения видео с дебошем чеченцев, полиция объявила операцию "Перехват" и начала искать дебоширов. Вскоре их задержали прямо возле ресторана, в котором должна была состояться громкая свадьба.
Ребята прямо у ресторана щеголяли автоматами / Фото "Думской"
Как видно на кадрах, силовики уложили чеченцев на асфальт. Другие гости только стояли в стороне и жаловались, что "конец свадьбе".
Как задержали чеченцев, устроивших дебош: смотрите видео
Место, где чеченцев задержали: смотрите карту
Что на это говорит полиция
Как сообщил начальник полиции в Одесской области Олег Бех, мужчину, который совершил хулиганство со стрельбой, установили. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.
Также установили водителя-дрифтера, который создавал аварийную ситуацию на дороге. На него составят административный протокол.
Дебош чеченцев в Одессе
В Фонтанке, что возле Одессы, мужчина достал из багажника автомат и начал палить в воздух. При этом он радостно улыбался. Его авто сбоку подпер внедорожник, который в народе называют "гелик". Так путь другим авто был заблокирован.
Водители сигналили и требовали уступить дорогу. Впоследствии мужчины из других авто свадебного кортежа устроили на дороге дрифт.
Автоматная очередь посреди Фонтанки: смотрите видео