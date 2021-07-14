Свадьба не удалась: как задерживали чеченцев, устроивших дикий дебош под Одессой – видео

В Фонтанке возле Одессы группа чеченцев решила устроить шабаш по случаю свадьбы. Дикие забавы с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.

Видео задержки хулиганов обнародовали в соцсетях. Одно из них снимала непосредственная гостья свадьбы.

Предыстория Спутали с Москвой: в Одессе чеченцы с автоматами устроили стрельбу и дрифт

Чеченцев силовики уложили на асфальт

После распространения видео с дебошем чеченцев, полиция объявила операцию "Перехват" и начала искать дебоширов. Вскоре их задержали прямо возле ресторана, в котором должна была состояться громкая свадьба.



Ребята прямо у ресторана щеголяли автоматами / Фото "Думской"

Как видно на кадрах, силовики уложили чеченцев на асфальт. Другие гости только стояли в стороне и жаловались, что "конец свадьбе".

Как задержали чеченцев, устроивших дебош: смотрите видео

Место, где чеченцев задержали: смотрите карту

Что на это говорит полиция

Как сообщил начальник полиции в Одесской области Олег Бех, мужчину, который совершил хулиганство со стрельбой, установили. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.

Также установили водителя-дрифтера, который создавал аварийную ситуацию на дороге. На него составят административный протокол.

Дебош чеченцев в Одессе

В Фонтанке, что возле Одессы, мужчина достал из багажника автомат и начал палить в воздух. При этом он радостно улыбался. Его авто сбоку подпер внедорожник, который в народе называют "гелик". Так путь другим авто был заблокирован.

Водители сигналили и требовали уступить дорогу. Впоследствии мужчины из других авто свадебного кортежа устроили на дороге дрифт.

Автоматная очередь посреди Фонтанки: смотрите видео