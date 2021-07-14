"Чеченская свадьба" в Одессе продолжается: гостей повезли в миграционную службу

14 июля 2021 , 23:12
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Источник:

телеграм-канал "Х**вая Одесса"

Гостей "чеченской свадьбы", которые устроили стрельбу и дрифт посреди улицы под Одессой, везут в миграционную службу. Хотят проверить, легально ли они находятся в Украине.

Женщины и дети остались в ресторане, где праздновали свадьбу. Их не выпускают правоохранители.

Кстати Спутали с Москвой: под Одессой чеченцы с автоматами устроили стрельбу и дрифт

В сети опубликовали видео, как гостей вели к автобусам.

Свадьба была у чемпиона Украины

По информации телеграм-каналов, свадьбу праздновал 24-летний Магомед Закариев. Он был чемпионом Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017 и 2020 годах. Его гость Кирилл Крамаренко якобы и решил пострелять по дороге в ресторан.

Подробнее о стрельбе чеченцев

  • Под Одессой, в селе Фонтанка 14 июля неизвестные открыли огонь из автоматов прямо посреди улицы. Затем они устроили на дороге дрифт и перекрыли автодорогу.
  • Оказалось, что мужчины так праздновали свадьбу. Правоохранители сразу объявили план "Перехват".
  • Затем полиция наведалась в ресторан, где и был праздник. Личность мужчины, который совершил хулиганство со стрельбой, установили. Полицейские заверили, что он понесет наказание в соответствии с законодательством. Личность водителя-дрифтера тоже узнали.
  • К слову, Крамаренко даже успел раскаяться. Он записал видео, где извинился за дебош.
Автор: Ольга Музика