"Чеченская свадьба" в Одессе продолжается: гостей повезли в миграционную службу
14 июля 2021 , 23:12Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Х**вая Одесса"
Гостей "чеченской свадьбы", которые устроили стрельбу и дрифт посреди улицы под Одессой, везут в миграционную службу. Хотят проверить, легально ли они находятся в Украине.
Женщины и дети остались в ресторане, где праздновали свадьбу. Их не выпускают правоохранители.
Кстати Спутали с Москвой: под Одессой чеченцы с автоматами устроили стрельбу и дрифт
В сети опубликовали видео, как гостей вели к автобусам.
Свадьба была у чемпиона Украины
По информации телеграм-каналов, свадьбу праздновал 24-летний Магомед Закариев. Он был чемпионом Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017 и 2020 годах. Его гость Кирилл Крамаренко якобы и решил пострелять по дороге в ресторан.
Подробнее о стрельбе чеченцев
- Под Одессой, в селе Фонтанка 14 июля неизвестные открыли огонь из автоматов прямо посреди улицы. Затем они устроили на дороге дрифт и перекрыли автодорогу.
- Оказалось, что мужчины так праздновали свадьбу. Правоохранители сразу объявили план "Перехват".
- Затем полиция наведалась в ресторан, где и был праздник. Личность мужчины, который совершил хулиганство со стрельбой, установили. Полицейские заверили, что он понесет наказание в соответствии с законодательством. Личность водителя-дрифтера тоже узнали.
- К слову, Крамаренко даже успел раскаяться. Он записал видео, где извинился за дебош.