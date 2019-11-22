16:30
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Курьезные новости
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Чеченская соцсеть, заменившая Кадырову инстаграм, обозначила Крым в составе Украины – фото

      113 Читати новину українською
      Рамзан Кадыров / ТАСС

      Чеченская социальная сеть Mylistory отображает Крым как территорию Украины. В частности, при поиске пользователей приложение предлагает крымские города, если страной поиска выбрать Украину.

      Об этом написало издание "Открытые медиа".

      Это интересно: The New York Times "исправило" карту Украины без Крыма: фотосравнение

      Разработчик Mylistory Магомед Эсханов сказал, что "прогледел" этот момент. По его словам, этот вопрос решат в ближайшем обновлении.


      Скриншот из приложения Mylistory

      Что известно о соцсети Mylistory и при чем здесь КадыровРазработчик приложения Магомед Эсханов – директор рекламного агентства "Майли", зарегистрированного в начале 2017 года. Агентство "Майли" принадлежит холдингу "Грозный-Сити", владелец которого – Мовсади Альва – уроженец Центороя, родового села семьи Кадыровых.

      Эсханов объяснял, что "патриотически настроенная" команда создала чеченскую соцсеть как альтернативу западным ресурсам.

      Отметим, что о Mylistory в декабре 2017 года, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который перешел в эту соцсеть после того, как его аккаунт в инстаграме удалили.

      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня
      3972
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Курьезные новости Соцсети Рамзан Кадыров Интернет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сегодня , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 613
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сегодня , 14:05 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 310
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      203
      Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      сегодня , 11:56 Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      Василь Денисюк 527
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сегодня , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1875
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук