Чеченская соцсеть, заменившая Кадырову инстаграм, обозначила Крым в составе Украины – фото
Чеченская социальная сеть Mylistory отображает Крым как территорию Украины. В частности, при поиске пользователей приложение предлагает крымские города, если страной поиска выбрать Украину.
Об этом написало издание "Открытые медиа".
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Разработчик Mylistory Магомед Эсханов сказал, что "прогледел" этот момент. По его словам, этот вопрос решат в ближайшем обновлении.
Скриншот из приложения Mylistory
Что известно о соцсети Mylistory и при чем здесь КадыровРазработчик приложения Магомед Эсханов – директор рекламного агентства "Майли", зарегистрированного в начале 2017 года. Агентство "Майли" принадлежит холдингу "Грозный-Сити", владелец которого – Мовсади Альва – уроженец Центороя, родового села семьи Кадыровых.
Эсханов объяснял, что "патриотически настроенная" команда создала чеченскую соцсеть как альтернативу западным ресурсам.
Отметим, что о Mylistory в декабре 2017 года, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который перешел в эту соцсеть после того, как его аккаунт в инстаграме удалили.
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