О кандидатах на местные выборы в 2020 году и правительство Дениса Шмыгаля – в эфире программы "Политбюро" рассказали журналист "Украинской правды" Роман Кравец, журналист Сергей Иванов, журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

В эфире программы "Политбюро" на 24 канале журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур рассказала, что недавно у нее был разговор с одним из народных депутатов, который причастен к одному из регионов и занимается кадровыми вопросами перед местными выборами.

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На ее вопрос: "Есть ли люди?" он ответил: "Знаете, нет, поэтому будем брать всех. Если не очень зашкварные".

Журналистка припомнила, что в этом разговоре она узнала о рассмотрение на пост мэра Днепра Сергея Рыженко. Он главный врач в больнице имени Мечникова. В 2016 году шел от "БПП", однако не является зашкварным и нормальный.

Сергей Рыженко / Фото Викепидия

"Но у "Слуг народа" все очень быстро меняется. На то время, когда я говорила, они рассматривали этого человека. На сколько я знаю, там перед местными выборами в Офисе Президента смотрят на 2 показателя, – чтобы антирейтинг был низкий и высокая узнаваемость. Этих 2 ключевых показателя, по которым они будут определяться с кандидатами, например, в крупных городах", – добавила Власта Лазур.

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Зато блогер и журналист Сергей Иванов заверил, что украинцы хотят того, что сейчас не могут себе позволить. А также, что они верят медийным персонажам. Поэтому он не склонен считать недальновидным выбор Николая Тищенко и Александра Дубинского.

История с "Велюром", "Мама любит скорость" – это амплуа. Их цель и механизм деятельности, который ждут от них, – создавать максимальный шум и напоминать о себе. А кто придет уже потом с прагматичной целью сесть в мэрское кресло – мы еще пока не знаем,

– пояснил Сергей Иванов.

"В частности, у меня был главный санитарный врач Виктор Ляшко, которого называют одним из вероятных кандидатов. Но этому человеку нужны какие-то "яркие мальчики", которые будут этот весь антураж выстраивать", – добавил Иванов.

Что известно о местных выборах-2020? Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот день будут выбирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов обнародуют не позднее, чем 9 ноября. Выборы пока не состоятся только на временно оккупированных территориях.

У кого больше шансов на выборах

Половина украинцев считает, что стране нужны молодые и новые политики, хоть и без опыта. Зато другие думают, что только опытные смогут найти выход из кризиса. Если говорить о выборах в местные советы, то обычно партийные рейтинги повторяют общенациональные рейтинги. Об этом рассказал Антон Грушецкий, заместитель директора КМИС.

Однако он добавил, что в каждом районе может "выстрелить" и определенный местный проект со своими лидерами. Например, партия "Доверяй делам" в Одессе под руководством Труханова. Или политическая сила, которая будет ассоциироваться с Кернесом в Харькове.

Почему "Слуга народа" против местных лидеров – читайте здесь.

Тищенко, как кандидат в мэры Киева

Николай Тищенко возглавил столичный центр "Слуги народа". Однако это не имеет никакого отношения к баллотированию в мэры Киева. Тищенко благодаря этому назначению не стал автоматическим кандидатом. Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что отбор кандидатов в мэры Киева еще продолжается.

"Это не означает, что он является автоматическим кандидатом в мэры Киева, абсолютно нет. Этот внутренний отбор при участии даже внешних кандидатов продолжается. Я думаю, в ближайшие недели эта интрига развеется и закончится", – сказала Кравчук.

Будет ли баллотироваться в мэры Киева министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко – читайте здесь.

Об отставке правительства Дениса Шмыгаля

Верховная Рада должна рассмотреть обновленную программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Однако в случае, если ее снова не поддержат народные депутаты, это не означает, что правительство сразу уйдет в отставку. Об этом заявила заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук. Она объяснила, что правительство не уйдет в отставку, а просто не получит годовой иммунитет.

"Даже если не будет 226 голосов за поддержку программы правительства, а это действительно последний шанс – законодательство не предусматривает третьего внесения (программы – 24 канал), то это не означает, что правительство автоматически уходит в отставку. Просто оно будет работать без иммунитета", – заверила народный депутат.

Больше о программе правительства Дениса Шмигаля – читайте здесь.