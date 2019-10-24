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      Чего больше всего не хватает Украине: результаты опроса

      134 Читати новину українською
      Украина больше всего не хватает мира, считает большинство граждан
      Украина больше всего не хватает мира, считает большинство граждан / dniprograd.org

      Украине сегодня больше всего не хватает мира – так считают 71% опрошенных украинцев. А меньше всего государству не хватает влияния в мире (8%).

      Наибольшей угрозой для страны украинцы считают массовый выезд людей за границу (56%), свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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      Чего сегодня больше всего не хватает Украине?

      • 71% украинцев считают, что Украине больше всего не хватает мира,
      • 43% – что Украине нужен порядок,
      • 40% – стабильность,
      • 37% – единство,
      • 36% – достаток,
      • 30% – развитие,
      • 30% – справедливость,
      • 8% – влиятельность в мире.

      Запрос Украинской на все перечисленные категории за последние 3 месяца вырос, больше всего – о мире и порядке.

      речі, яких найбільше бракує Україні статистика опитування
      Вещи, которых больше всего не хватает Украине / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

      Самой большой угрозой для Украины люди сегодня считают

      • 56% – массовый выезд украинцев заграницу,
      • 46% – экономический упадок,
      • 45% – обнищание населения
      • 40% – ухудшение здоровья нации,
      • 37% – экологические катастрофы,
      • 36% – полномасштабную войну с Россией,
      • 35% – рост преступности,
      • 35% – деградацию населения,
      • 33% – вымирание населения,
      • 29% – развал страны,
      • 29% – девальвацию гривни, инфляцию,
      • 22% – беспорядок, анархию,
      • 20% – массовые беспорядки,
      • 17% – установления диктатуры,
      • 16% – голод,
      • 13% – международную изоляцию Украины,
      • 13% – терроризм,
      • 3% – другое,
      • 3% – затруднились ответить.

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      За последние 3 месяца среди украинцев ощутимо возросла актуальность таких угроз как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривны, инфляции.

      загрози Україна статистика опитування

      Наиболее актуальные угрозы для Украины / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

      Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Социологическое исследование Статистика
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