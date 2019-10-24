Чего больше всего не хватает Украине: результаты опроса
Украине сегодня больше всего не хватает мира – так считают 71% опрошенных украинцев. А меньше всего государству не хватает влияния в мире (8%).
Наибольшей угрозой для страны украинцы считают массовый выезд людей за границу (56%), свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
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Чего сегодня больше всего не хватает Украине?
- 71% украинцев считают, что Украине больше всего не хватает мира,
- 43% – что Украине нужен порядок,
- 40% – стабильность,
- 37% – единство,
- 36% – достаток,
- 30% – развитие,
- 30% – справедливость,
- 8% – влиятельность в мире.
Запрос Украинской на все перечисленные категории за последние 3 месяца вырос, больше всего – о мире и порядке.
Вещи, которых больше всего не хватает Украине / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"
Самой большой угрозой для Украины люди сегодня считают
- 56% – массовый выезд украинцев заграницу,
- 46% – экономический упадок,
- 45% – обнищание населения
- 40% – ухудшение здоровья нации,
- 37% – экологические катастрофы,
- 36% – полномасштабную войну с Россией,
- 35% – рост преступности,
- 35% – деградацию населения,
- 33% – вымирание населения,
- 29% – развал страны,
- 29% – девальвацию гривни, инфляцию,
- 22% – беспорядок, анархию,
- 20% – массовые беспорядки,
- 17% – установления диктатуры,
- 16% – голод,
- 13% – международную изоляцию Украины,
- 13% – терроризм,
- 3% – другое,
- 3% – затруднились ответить.
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За последние 3 месяца среди украинцев ощутимо возросла актуальность таких угроз как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривны, инфляции.
Наиболее актуальные угрозы для Украины / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"
Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.