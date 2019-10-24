Чего больше всего не хватает Украине: результаты опроса

Украине сегодня больше всего не хватает мира – так считают 71% опрошенных украинцев. А меньше всего государству не хватает влияния в мире (8%).

Наибольшей угрозой для страны украинцы считают массовый выезд людей за границу (56%), свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Чего сегодня больше всего не хватает Украине?

71% украинцев считают, что Украине больше всего не хватает мира,

43% – что Украине нужен порядок,

40% – стабильность,

37% – единство,

36% – достаток,

30% – развитие,

30% – справедливость,

8% – влиятельность в мире.

Запрос Украинской на все перечисленные категории за последние 3 месяца вырос, больше всего – о мире и порядке.



Вещи, которых больше всего не хватает Украине / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

Самой большой угрозой для Украины люди сегодня считают

56% – массовый выезд украинцев заграницу,

46% – экономический упадок,

45% – обнищание населения

40% – ухудшение здоровья нации,

37% – экологические катастрофы,

36% – полномасштабную войну с Россией,

35% – рост преступности,

35% – деградацию населения,

33% – вымирание населения,

29% – развал страны,

29% – девальвацию гривни, инфляцию,

22% – беспорядок, анархию,

20% – массовые беспорядки,

17% – установления диктатуры,

16% – голод,

13% – международную изоляцию Украины,

13% – терроризм,

3% – другое,

3% – затруднились ответить.

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За последние 3 месяца среди украинцев ощутимо возросла актуальность таких угроз как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривны, инфляции.

Наиболее актуальные угрозы для Украины / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.