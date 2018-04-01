Чего бы попросили сегодня люди у Христа, если бы увидели, как он входит в Киев? – Турчинов

В Вербное воскресенье, которое 1 апреля празднуют христиане восточного обряда, глава СНБО Александр Турчинов опубликовал религиозное сообщение на своем персональном сайте. Так, Турчинов написал, что Иисус Христос пришел в мир не для развлечения толпы чудесами, а чтобы освободить человечество от рабства греха, забрав на крест жадность, жестокость, коварство и беспринципность людей.

Кроме того, Турчинов отметил, что Иисус в Иерусалиме не кормил и лечил толпу, а вместо этого выгнал торговцев из храма.

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"Христа не удивило, что народ, не дождавшись развлечений, бесплатных продуктов и напитков, потребовал, чтобы его распяли. Мессия не оправдал надежды толпы...", – отметил глава СНБО.

А чего бы попросили сегодня люди у Христа, если бы увидели, как он входит, скажем, в Киев, Житомир или Днепр? Бесплатной качественной и вкусной еды? Как можно больше денег без труда и усилий? Быстрого лечения надоевших болезней и импортного пойла? А может, попросили бы "жахнуть" из миномета по парламенту, чтобы посмотреть, как будут лежать в кровавых лужах мужчины и женщины с депутатскими значками? Как-не-как какое-то развлечение,

– говорится в сообщении Турчинова.

Он также добавил, что если бы Иисус отказался удовлетворить прихоти людей, они могли бы "начать искать гвозди".

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"С тех времен, когда Иисус входил в Иерусалим, прошло больше двух тысяч лет. Но и сейчас большинство продолжает ждать чуда, простых рецептов для решения сложных проблем – без тяжелого труда, без сверхусилий. Аплодируют тем, кто обещает быстрые и легкие решения, не желая верить Христу, что легкий путь обычно ведет в ад, что причину своих проблем надо искать в себе. Если хочешь, чтобы все вокруг стало лучше – стань лучше. И нет другого пути к процветанию", – убежден Турчинов.