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Чего не стоит покупать новорожденному малышу

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Чего не стоит покупать новорожденному малышу
Чего не стоит покупать новорожденному малышу / unsplash.com

Готовиться к рождению первого ребенка – это значит перестраховать себя и купить все самое необходимое. Но важно не переборщить с этим и не накупить ненужных вещей.

Пока обещанные правительством "бэби-боксы" (коробка-колыбель, одеяло, матрасик, одежда, подгузники, игрушки) в родильные еще не поступили, стоит первые необходимые вещи купить.

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Когда "бэби-боксы" из 25 предметов появятся в родильных, можно сравнить свой список со списком "бэби-бокса" и вычеркнуть повторяющиеся вещи. Кроме того, есть вещи, которые новорожденному не стоит покупать заранее.

Деякі речі не варто купувати речі малюку заздалегідь

Некоторые вещи не стоит покупать малышу заранее

1. Не все дети рождаются с одинаковым весом и ростом. Поэтому не стоит закупать заранее вещи, например, 50-го размера, ведь малыш может иметь 56 сантиметров роста.

2. Соска и бутылка в течение первых шести месяцев вам не понадобятся, если можно накормить малыша исключительно грудным молоком.

3. Такие средства по уходу за детской кожей как шампунь, гель для ванны, пенка для подмывания, крем под подгузник, крем для зимней погоды и т.д. нужны, но не стоит запасаться ими. Ведь стоит сначала выбрать необходимое средство, которое подойдет малышу и не будет вызывать раздражений и аллергии.

4. Также не стоит брать сразу огромные пачки подгузников, ведь подгузники могут не подойти. Для начала берите малые пачки до 20 штук максимум, чтобы понять, какие лучше всего подходят вашему малышу.

Не купуйте багато одягу наперед – малюк може мати інший ріст при народженні

Не покупайте много одежды заранее – малыш может иметь другой рост при рождении

Фото: Unsplash

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Советы Дети Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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