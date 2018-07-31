Чего нельзя делать в отношениях: роковые ошибки женщин

Над крепкими и счастливыми отношениями необходимо изрядно потрудиться. И часто успех зависит от простых вещей и действий партнеров, а некоторые ошибки могут все разрушить.

Об этом рассказала психолог Юлия Левковская, передает "Обозреватель".



1. По ее словам, женщине нельзя относить своего мужа в ранг "бога всей своей жизни". Это сделает из нее эмоционально зависимую и навязчивую "фанатичку".

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Женщина начнет ревновать, нервничать в ожидании звонка, начнет казаться, что мужчина не слишком сильно ее любит – не будет представлять своей жизни без него.



2. Не стоит "выносить сор из избы". Речь идет о конфликтах в паре и различных бытовых проблемах. Не стоит делиться пережитым с подругами, мамами и сестрами. Если говорить о мужчине, что он негодяй, то слушатели начнут его воспринимать как "недомужчину". Даже после вашего перемирия останется негативная энергия от людей, которых вы "впустили" в вашу семейную жизнь.



3. Мечта изменить или улучшить мужа – не стоит из мужа делать своего сказочного принца. Примите его таким, какой он есть. Ибо вы превратитесь в "мамочку", которая будет учить и менять мужа, раздражая его тем.

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