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      Чего ожидать от поставок электроэнергии из РФ: мнение эксперта

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      Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Взгляды по этому вопросу разделились – одни эксперты видят в этом пользу для украинской экономики, другие же, наоборот, считают, что в условиях современной политической ситуации, не является целесообразным иметь экономические отношения со страной-агрессором.

      Возможность поставок из России снизила стоимость электричества на украинском рынке. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Олег Гавриш.

      Читайте также: Электроэнергия из России: Украине на пользу или в ущерб

      Он также отметил, что за последнее время цена на электроэнергию для промышленности снизилась. Однако, это не касается цены для населения, которая является регулируемой. Причину эксперт видит в снижении цен на уголь, соответственно тогда падает цена на тепловую электроэнергию, а уже это приводит к тому, что общая цена на электроэнергию падает.

      В чем заинтересованность Игоря Коломойского?

      По словам Олега Гавриша, для Коломойского, как для владельца металлургических заводов, является важным снижение цены на электроэнергию. С удешевлением электричества, прибыли заводов возрастут.

      Он, например, согласно решению суда для своих заводов заблокировал повышения тарифов для Укрэнерго. Тариф компании влияет на то, по какой цене покупают электроэнергию крупные промышленные предприятия,
      – отметил эксперт.

      И добавил, что Коломойский не позволял повысить тарифы, потому что судился с ними и для него это очень важно.

      К теме: Коломойский, Ахметов и электричество: за что дрались Герус и Ляшко

      Изменятся ли цены для населения?

      По словам Олега Гавриша, на сегодня все тарифы устанавливает НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), поэтому пока что для потребителей цена не изменится.

      Однако, рано или поздно цена электроэнергии значительно вырастет, то есть с 90 копеек должна вырасти до 1 гривны 50 копеек, условно говоря, на 60%,
      – добавил эксперт.

      Олег Гавриш отметил, если сейчас украинцы платят за электроэнергию 200 гривен в месяц, то за два-три года цена вырастет до 400 гривен. В случае инфляции, сумма станет еще больше. 

      тарифи комуналка комунальні послуги
      Сколько платят за коммуналку в разных странах/ инфографика 24 канала

      Монополия Рината Ахметова

      На сегодня олигарх владеет монополией на электроэнергию в стране. По мнению Олега Гавриша, black-out (остановка производства электроэнергии) Ринатом Ахметовым возможен. Однако если с его стороны это будет выглядеть как шантаж, в дело сразу вмешаются антимонопольные органы, органы государственной власти.

      Напомним, что с 2015 года в Украине действует мораторий на поставки электроэнергии из России и Беларуси. Это позволяет Ринату Ахметову держать высокие цены на электроэнергию, поскольку в стране отсутствует конкуренция.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости Украины Тарифы Коммунальные услуги Новости России Ринат Ахметов Игорь Коломойский Электроэнергия
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