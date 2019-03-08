Чего ожидать от России: Дуда и Столтенберг обсудили Украину и Черное море

Президент Польши Дуда на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил актуальные вопросы защиты и поддержку для Украины.

Среди тем – Черное море, Балтийский регион и ракетный конфликт, сообщает Укринформ.

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"Подняли вопросы сотрудничества с партнерами по НАТО в районе Черного моря, в частности Грузии, Молдовы, а также поддержки Украины в той сложной ситуации, в которой она оказалась", – заявил Дуда.

Политики сконцентрировались и на том, "чего можно ожидать от России". В частности, польский лидер подчеркнул – силы НАТО должны становиться мобильнее.

Как НАТО будет помогать Украине?

Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянная группировка кораблей Альянса будет заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.

При этом Дуда отметил, что Варшава реализует союзнические обязательства и увеличит расходы на оборону.

Со своей стороны, Столтенберг напомнил, что НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса. Генсек добавил, что Москве необходимо "вернуться к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Что такое ДРСМД и почему США из него вышли?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Вашингтон официально сообщил Россию о приостановлении участия в договоре еще 2 февраля из-за постоянных нарушений со стороны России. Теперь Путин не устает повторять о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Зато в США на такие заявления не реагируют серьезно – их называют пустословными.