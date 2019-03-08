22:18
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева
      Вєсті Кремля
      21:45, сегодня
      Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу
      Вєсті.UA
      21:24, сегодня
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Чего ожидать от России: Дуда и Столтенберг обсудили Украину и Черное море

      111 Читати новину українською
      Дуда и Столтенберг обсудили помощь Украине
      Дуда и Столтенберг обсудили помощь Украине / Фото из открытых источников

      Президент Польши Дуда на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил актуальные вопросы защиты и поддержку для Украины.

      Среди тем – Черное море, Балтийский регион и ракетный конфликт, сообщает Укринформ.

      Читайте также: Дуда: Имперская политика России является главной угрозой для Европы

      "Подняли вопросы сотрудничества с партнерами по НАТО в районе Черного моря, в частности Грузии, Молдовы, а также поддержки Украины в той сложной ситуации, в которой она оказалась", – заявил Дуда.

      Политики сконцентрировались и на том, "чего можно ожидать от России". В частности, польский лидер подчеркнул – силы НАТО должны становиться мобильнее.

      Как НАТО будет помогать Украине?
      Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянная группировка кораблей Альянса будет заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.

      При этом Дуда отметил, что Варшава реализует союзнические обязательства и увеличит расходы на оборону.

      Со своей стороны, Столтенберг напомнил, что НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса. Генсек добавил, что Москве необходимо "вернуться к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

      Что такое ДРСМД и почему США из него вышли?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Вашингтон официально сообщил Россию о приостановлении участия в договоре еще 2 февраля из-за постоянных нарушений со стороны России. Теперь Путин не устает повторять о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Зато в США на такие заявления не реагируют серьезно – их называют пустословными.

      blog_ava
      В Сирии погиб российский полковник, воевавший на Донбассе против Украины, – Тымчук
      сегодня
      633
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости Польши Новости политики Ядерная безопасность Конфликт в Азовском море НАТО
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      сегодня , 22:00 Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      Повернись живим 233
      Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      сегодня , 20:30 Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      Іван Яковина 395
      Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США
      сегодня , 19:06 Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США
      145
      Печальный праздник весны в "ЛНР"
      сегодня , 15:00 Печальный праздник весны в "ЛНР"
      Ольга Черненко 2726
      Что лучше, чем победа на земле врага и поднятие в Москве флага Украины, – Антон Никулин
      сегодня , 13:00 Что лучше, чем победа на земле врага и поднятие в Москве флага Украины, – Антон Никулин
      Станіслав Безушко 436
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Заместителя мэра Николаева, который находился в розыске, задержали
       14 июля 2013 , 18:17 0
      Задержание "диверсанта" в Крыму – плохо отрепетированный спектакль Кремля, – эксперт
       13 августа 2016 , 08:02 1
      Показан интерьер "спортивной" Lada Vesta
       23 августа 2018 , 09:30
      Компания Volkswagen обновила минивэн T6
       25 февраля , 13:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук