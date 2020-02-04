Чего украинцы больше всего ожидают от Зеленского

Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту. Такую позицию имеют 64% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года.

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Общественные запросы к президенту

Прекращения военных действий ожидают от президента 64% украинцев;

усиления борьбы с коррупцией – 45%;

возрождения промышленности – 30%;

повышения социальных стандартов – 24%;

повышения качества медицины – 22%.

За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности,

– подытожили социологи.

Какие приоритеты выбирают украинцы

При этом выбирая между приоритетами экономического развития, куда прежде всего нужно направить государственные ресурсы, украинцы скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%). При этом 28% – за увеличение размеров субсидий и социальных выплат.

Выбирая между увеличением размеров зарплат медиков и развитием школ, больниц и внедрением новых технологий, 59% украинцев поддерживают последний приоритет, 29% – за рост размеров выплат.

45% украинцев считают, что для власти является приоритетным тратить ресурсы на помощь социально незащищенным категориям. Вместе с тем, 46% – за то, чтобы направить ресурсы на создание условий для стимулирования активности населения.

46% украинцев считают, что государство скорее должно сосредоточиться на выявлении и наказании коррупционеров. Столько же утверждают, что прежде всего нужно уменьшить возможности для коррупции.

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Главные маркеры позитивных изменений в экономике

Открытие новых предприятий назвали 54% украинцев;

создание новых рабочих мест – 54%;

треть считают, что об улучшении будет свидетельствовать снижение уровня трудовой миграции за границу;

четверть – рост размера минимальной зарплаты;

каждый пятый – снижение цен на основные продукты.

Главные маркеры позитивных изменений в социальной сфере

Повышение качества медицины – 50% украинцев;

рост размеров пенсий – 41%;

увеличение поддержки социально уязвимых категорий населения – 36%;

четверть считают индикатором улучшения строительство новых школ, детсадов, больниц,

каждый пятый – повышение качества образования и увеличение продолжительности жизни.

Кому следует помогать в первую очередь

57% украинцев считают пенсионеров категорией населения, которая требует первоочередного внимания от государства;

42% – что власти следует обратить прежде всего внимание на людей с инвалидностью или детей-сирот;

36% – прежде всего следует помогать малообеспеченным семьям;

22-24% – прежде всего следует помогать многодетным семьям и участникам боевых действий, АТО.

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Социологическое исследование было проведено 22-26 января 2020 года, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.