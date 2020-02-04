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      Чего украинцы больше всего ожидают от Зеленского

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      От президента Зеленского украинцы больше всего ждут прекращения войны на Донбассе / Getty Images

      Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту. Такую позицию имеют 64% опрошенных украинцев.

      Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года.

      Узнайте, как изменился уровень доверия к Зеленскому

      Общественные запросы к президенту

      • Прекращения военных действий ожидают от президента 64% украинцев;
      • усиления борьбы с коррупцией – 45%;
      • возрождения промышленности – 30%;
      • повышения социальных стандартов – 24%;
      • повышения качества медицины – 22%.

      За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности,
      – подытожили социологи.

      Какие приоритеты выбирают украинцы

      При этом выбирая между приоритетами экономического развития, куда прежде всего нужно направить государственные ресурсы, украинцы скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%). При этом 28% – за увеличение размеров субсидий и социальных выплат.

      Выбирая между увеличением размеров зарплат медиков и развитием школ, больниц и внедрением новых технологий, 59% украинцев поддерживают последний приоритет, 29% – за рост размеров выплат.

      45% украинцев считают, что для власти является приоритетным тратить ресурсы на помощь социально незащищенным категориям. Вместе с тем, 46% – за то, чтобы направить ресурсы на создание условий для стимулирования активности населения.

      46% украинцев считают, что государство скорее должно сосредоточиться на выявлении и наказании коррупционеров. Столько же утверждают, что прежде всего нужно уменьшить возможности для коррупции.

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      Главные маркеры позитивных изменений в экономике

      • Открытие новых предприятий назвали 54% украинцев;
      • создание новых рабочих мест – 54%;
      • треть считают, что об улучшении будет свидетельствовать снижение уровня трудовой миграции за границу;
      • четверть – рост размера минимальной зарплаты;
      • каждый пятый – снижение цен на основные продукты.

      Главные маркеры позитивных изменений в социальной сфере

      • Повышение качества медицины – 50% украинцев;
      • рост размеров пенсий – 41%;
      • увеличение поддержки социально уязвимых категорий населения – 36%;
      • четверть считают индикатором улучшения строительство новых школ, детсадов, больниц,
      • каждый пятый – повышение качества образования и увеличение продолжительности жизни.

      Кому следует помогать в первую очередь

      • 57% украинцев считают пенсионеров категорией населения, которая требует первоочередного внимания от государства;
      • 42% – что власти следует обратить прежде всего внимание на людей с инвалидностью или детей-сирот;
      • 36% – прежде всего следует помогать малообеспеченным семьям;
      • 22-24% – прежде всего следует помогать многодетным семьям и участникам боевых действий, АТО.

      По теме: Как новая власть справилась с реформами: мнение украинцев

      Социологическое исследование было проведено 22-26 января 2020 года, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Статистика Работа Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Коррупция Владимир Зеленский Президент Украины исследования Социологическое исследование
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