Чего украинцы больше всего ожидают от Зеленского
Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту. Такую позицию имеют 64% опрошенных украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года.
Узнайте, как изменился уровень доверия к Зеленскому
Общественные запросы к президенту
- Прекращения военных действий ожидают от президента 64% украинцев;
- усиления борьбы с коррупцией – 45%;
- возрождения промышленности – 30%;
- повышения социальных стандартов – 24%;
- повышения качества медицины – 22%.
За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности,
– подытожили социологи.
Какие приоритеты выбирают украинцы
При этом выбирая между приоритетами экономического развития, куда прежде всего нужно направить государственные ресурсы, украинцы скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%). При этом 28% – за увеличение размеров субсидий и социальных выплат.
Выбирая между увеличением размеров зарплат медиков и развитием школ, больниц и внедрением новых технологий, 59% украинцев поддерживают последний приоритет, 29% – за рост размеров выплат.
45% украинцев считают, что для власти является приоритетным тратить ресурсы на помощь социально незащищенным категориям. Вместе с тем, 46% – за то, чтобы направить ресурсы на создание условий для стимулирования активности населения.
46% украинцев считают, что государство скорее должно сосредоточиться на выявлении и наказании коррупционеров. Столько же утверждают, что прежде всего нужно уменьшить возможности для коррупции.
Читайте также: "Слуга народа" возглавила новый рейтинг партий
Главные маркеры позитивных изменений в экономике
- Открытие новых предприятий назвали 54% украинцев;
- создание новых рабочих мест – 54%;
- треть считают, что об улучшении будет свидетельствовать снижение уровня трудовой миграции за границу;
- четверть – рост размера минимальной зарплаты;
- каждый пятый – снижение цен на основные продукты.
Главные маркеры позитивных изменений в социальной сфере
- Повышение качества медицины – 50% украинцев;
- рост размеров пенсий – 41%;
- увеличение поддержки социально уязвимых категорий населения – 36%;
- четверть считают индикатором улучшения строительство новых школ, детсадов, больниц,
- каждый пятый – повышение качества образования и увеличение продолжительности жизни.
Кому следует помогать в первую очередь
- 57% украинцев считают пенсионеров категорией населения, которая требует первоочередного внимания от государства;
- 42% – что власти следует обратить прежде всего внимание на людей с инвалидностью или детей-сирот;
- 36% – прежде всего следует помогать малообеспеченным семьям;
- 22-24% – прежде всего следует помогать многодетным семьям и участникам боевых действий, АТО.
По теме: Как новая власть справилась с реформами: мнение украинцев
Социологическое исследование было проведено 22-26 января 2020 года, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.