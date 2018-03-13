Чего вы не знали: 6 главных отличий между фильмом "Темные времена" и историей Уинстона Черчилля

"Темные времена" – это фильм, искажающий историю. Как было на самом деле?

Фильм "Темные времена" сейчас является притчей во языцех, политики говорят о нем, его цитируют и зарубежные, и украинские лидеры. Кажется, на первый взгляд, что это правильные фразы про нашу войну. Людей поражает, что им якобы показали настоящую правду, как делается политика, что вот оно как, вот как герой Черчилль все решил!

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На самом деле сценарист Энтони МакКартен сочинил свою собственную версию истории, далекую от реалий. И надо понимать, что фильм художественный, документальные детали в нем украшают повествование, но история была другой. Чтобы показать, будто самые ключевые вопросы жизни Англии зависели только от одного человека, что были подковерные интриги, что кто-то хотел сдаться, что было много слабодушных, но явился Черчилль.

То есть фильм сделан о тяжелой доле главы государства, который всех заставил подчиниться своей воле. И потому этот фильм очень популярен на пост-советском пространстве – ведь он показывает британскую политику такой же авторитарной и византийской, как на пост-советском пространстве!

На самом деле, Уинстон Черчилль – выдающийся государственный деятель, но его величие совсем в другом, в фильме только речи, а примеров его по-настоящему судьбоносных стратегических решений не показано. Кино красивое, но все было гораздо сложней и поучительней для Украины.

Итак, список основных отличий сюжета "Темных времен" от реальной истории, и список того, на что я рекомендую обратить внимание:

1. Британская политика представлена по советским лекалам – как борьба между несколькими личностями, мол, шли какие-то подковерные интриги, манипуляции, и главный вопрос был – защищать вообще Англию или лучше капитулировать и сдать ее врагу? На самом деле, в Великобритании такие интриги были невозможны.

Британия – парламентское государство, на тот момент – крупнейшая мировая держава, с самым сильным флотом, которая правила океанами. На самом деле, вопрос воевать с Гитлером или заключать мир в Великобритании вообще не был в политической повестке руководства страны. Никто не собирался уступать Гитлеру, потому что британская власть была едина и показывала народу пример служения и самопожертвования.

2. Интрига фильма построена на противостоянии премьер-министр Невилла Чемберлена, лидера консервативной партии, и Уинстона Черчилля. Якобы Чемберлен и другой консерватор лорд Галифакс склонялись к заключению мира с Германией, а вот Черчилль был против. Это чистое вранье.

Во-первых, они были однопартийцы и на тот момент уже единомышленники. 24 июня 1939 года, то есть еще до начала войны, выступая в "Сити-Карлтон Клубе" Черчилль заявил:

Если сегодня я поддерживаю правительство, то не потому, что изменил свои взгляды. Я это делаю потому, что правительство в принципе и даже в деталях приняло ту политику, на которой я настаивал.

Именно Чемберлен сразу же после объявления войны назначил Черчилля на пост первого лорда Адмиралтейства, то есть министра флота, на ту же должность, что занимал Черчилль и во время Первой мировой. Правительство консерваторов действовало согласованно, и как только Чемберлен увидел, что политика умиротворения Гитлера провалилась, он сам дал Черчиллю самый важный военный пост в правительстве – в Британии именно флот был основой обороны.

3. Фильм совершенно оболгал истинные обстоятельства назначения Черчилля премьер-министром. 7 мая 1940 в парламенте оппозиция высказала резкую критику правительства Чемберлена в связи с поражением в Норвегии, и под давлением оппозиции вопрос о недоверии правительству Чемберлена был вынесен на голосование. Большинством голосов Чемберлена поддержали, причем большинство было немалое, в 81 голос.

Почему же Чемберлен подал в отставку? Во-первых, потому что он был не военным человеком, и не мог принимать грамотные решения в войне. А во-вторых, потому что он был неизлечимо болен, и понимал, что состояние его здоровья уже не позволяет ему полноценно исполнять обязанности.

Первое, что сделал Черчилль после голосования – это написал письмо с благодарностью за поддержку Чемберлену. Не похоже на врага, правда?

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4. Один из кульминационных моментов фильма – приказ командиру 30-й гвардейской пехотной бригады бригадиру Клоду Никольсону оборонять порт Кале до последней возможности. Черчилль лично запретил эвакуацию Никольсону. В фильме это подается как выдающееся решение, жестокое, но необходимое для спасения окруженных в Дюнкерке главных сил британской армии.

На самом деле, оборона Кале – это как раз пример ошибочных действий Черчилля, что, конечно же, бывало во время войны. Никакого судьбоносного значения, которое этой трагедии приписал сценарист, оборона Кале не имела – немцев удержали арьергардные бои на всем 130-километровом фронте, сопротивление французов, грамотные действия дивизий прикрытия под командованием Алана Брука.

Никольсон не имел времени развернуть оборону. 23 мая он прибыл в город, общая численность всех подчиненных ему британских частей – до 4 тысяч бойцов. Ключевой фактор – Кале, в отличие от Дюнкерка, не прикрывала английская авиация. Поэтому военные решили эвакуировать гарнизон Кале, также как накануне был эвакуирован гарнизон Булони. Но Черчилль обрек Никольсона на заведомо проигрышное сражение в невыгодных условиях. Немцы блокировали город, артиллерия и авиация действовали без помех, как на учениях, и быстро уничтожали один узел обороны за другим, поэтому все закончилось очень быстро – 26-го мая за двое суток штурма немцы захватили город. Британцы просто не имели средств продолжать эффективное сопротивление – 3500 бойцов вместе с Никольсоном отправились в плен к немцам.

Кале не стал проблемой для немцев, и не оказал заметного влияния на ход эвакуации из Дюнкерка. Операция "Динамо" завершилась 3 июня. Странно, что эту ошибку воспевают в фильмах спустя 80 лет. Бригадир Никольсон умер в немецком плену.

5. Кульминационный эпизод в финале – Черчилль пытается найти вдохновение и спускается в лондонское метро, где чувствует поддержку простых людей, чтобы продолжать войну. После этого он убеждает свою партию поддержать решение продолжать войну и произносит речь в парламенте, которая вдохновляет всю нацию. Речь, которая цитируется в финале – это фрагмент реальной речи Черчилля 4 июня 1940-го года, которая стала знаменитой из-за цитаты:

Эвакуациями войну не выиграть.

Так вот. Весь этот эпизод, связанный с этой речью – полная выдумка сценариста. Не спускался Черчилль в метро, не общался с народом о судьбах страны.

6. Следующий кульминационный момент – Черчилль не убеждал консервативную партию продолжать войну – это тоже выдуманная сцена. Потому что весь народ и вся партия, и правительство САМИ требовали продолжения войны до победы. И если почитать всю речь Черчилля 4 июня без купюр, то становится понятно почему.

Во-первых, он рассказывает о реализации военной стратегии Великобритании, о больших предпринятых усилиях: "Еще никогда за всю свою историю наш остров не трудился так отчаянно и неустанно, на пределе и за пределом возможностей! Повсюду, днем и ночью, по будням и в выходные кипит работа. Капиталисты и простые трудящиеся забыли на время о своих классовых интересах, правах и привычках, объединившись ради общей цели. В сфере производства военного снаряжения мы уже замечаем существенный подъем. Нет никаких оснований сомневаться в том, что через несколько месяцев мы сможем полностью компенсировать понесенные нами непредвиденные потери без ущерба для реализации общей программы повышения обороноспособности страны".

А во-вторых, он выражает соболезнования своему коллеге – министру торговли сэру Эндрю Дункану, который единственный отсутствовал на заседании – его сын был убит в бою во Франции. Могло ли правительство, где сыновья министров пошли в бой на передовую, и отдавали свои жизни, пойти на мир с Гитлером? Это абсурдно даже предположить.

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Вывод

"Темные времена" – это фильм про силу воли одного лидера, которая изменила политическую ситуацию в государстве и мотивировала народ и политическую элиту продолжать войну до победного конца.

Но сила Черчилля была прежде всего в том, что он был лидером настоящей парламентской демократии, компетентным специалистом, имеющим как боевой опыт так и опыт управления военным ведомством в условиях мировой войны, и вести народ и государство в бой его выдвинула именно избранная народом правящая элита!

Для примера – единственный сын Черчилля Рэндальф пошел в армию в самом начале войны добровольцем, стал одним из создателей английского спецназа САС и принимал участие в целом ряде рискованных боевых операций, в том числе в тылу немцев в Ливии и в Югославии.

На самом деле сам Черчилль четко обозначил принципы, за которые он сражается, и именно за эти принципы Великобритания поднялась в едином порыве на войну, вот фрагмент его речи от 24 сентября 1936 года:

"В настоящее время все нации в мире можно разделить на три группы. Есть нации, которыми правят нацисты; есть нации, которыми правят большевики, и есть нации, которые сами управляют собой. Французы и британцы относятся к последней группе. Этими нациями руководят парламенты, избранные на основе демократических принципов. Эти нации имеют право критиковать министров и государственных функционеров. Эти нации сами выбирают свое правительство. Каждый представитель этих наций может организовать общественное собрание и свободно высказать свое мнение. Каждый гражданин, чьи права нарушаются, может обратиться в суд с иском против государственных органов, а беспристрастные суды уполномочены оценивать любые действия исполнительной власти и выносить вердикт относительно их законности. В этих странах цель государства – защитить права отдельного человека, дать ему возможность реализовать себя и обеспечить ему мирное существование в семейном кругу под крышей собственного дома. Мы живем в странах, где правительство служит народу, а не народ – правительству. Нам гарантированы свобода мысли, свобода слова, свобода вероисповедания и свобода печати – и вряд ли кто-нибудь скажет, что это не так. Короче говоря, мы живем в либеральном обществе, самом прогрессивном и гуманном, мы высоко ценим человеческую жизнь и достоинство".

Вот почему они не могли предать, и вот почему они победили.

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