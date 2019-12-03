Чего Зеленский точно не будет делать на нормандской встрече с Путиным

Нормандский саммит – это гибкий формат, поэтому от обязательной официальной части могут быть отступления. Однако никто не должен думать, что Украина договаривается о чем-то с Россией за спиной.

Встреча тет-а-тет Владимира Зеленского с Владимиром Путиным на полях саммита может состояться. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода Слова".

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Кулеба пояснил, что такая ситуация может возникнуть на нормандской встрече в Париже спонтанно.

Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015 году. По несколько раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано,

– сказал он.

Вице-премьер добавил, что такую ​​встречу будут проводить, "если она даст возможность сделать шаг вперед". По словам Кулебы, саммит четырех – "формат довольно гибкий".

Так, от обязательной протокольной части могут отступить в случае необходимости.

"Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", – отметил он.

Встреча в нормандском формате запланирована на 9 мая в Париже. Украина давно настаивала на ее проведении и выполнила необходимые условия, заявленные в рамках минских переговоров. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. Именно тогда могут впервые встретиться Зеленский и Путин.

Зеленский заявлял, что готов провести двустороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным в рамках нормандского формата. Однако пока неизвестно, состоится ли такая встреча вообще.

Украинский президент не пойдет на уступки Путину – в этом уверяет секретарь СНБО Алексей Данилов. В частности, по его мнению, во время саммита Россия будет максимально побуждать Украину к прямому контакту с оккупированным Донбассом.

Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как утверждают в пресс-службе Кремля, инициатором был украинский президент и происходил этот разговор на фоне грядущей встречи в нормандском формате.

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О чем еще должны говорить 9 декабря в Париже?