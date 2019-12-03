07:43
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Чего Зеленский точно не будет делать на нормандской встрече с Путиным

      25 Читати новину українською
      Кулеба объяснил, чего Зеленский точно не будет делать на нормандской встрече / Getty Images

      Нормандский саммит – это гибкий формат, поэтому от обязательной официальной части могут быть отступления. Однако никто не должен думать, что Украина договаривается о чем-то с Россией за спиной.

      Встреча тет-а-тет Владимира Зеленского с Владимиром Путиным на полях саммита может состояться. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода Слова".

      Важно: Зеленский в Париже не будет брать на Украину никаких юридических обязательств

      Кулеба пояснил, что такая ситуация может возникнуть на нормандской встрече в Париже спонтанно.

      Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015 году. По несколько раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано,
      – сказал он.

      Вице-премьер добавил, что такую ​​встречу будут проводить, "если она даст возможность сделать шаг вперед". По словам Кулебы, саммит четырех – "формат довольно гибкий".

      Так, от обязательной протокольной части могут отступить в случае необходимости.

      "Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", – отметил он.

      Встреча в нормандском формате запланирована на 9 мая в Париже. Украина давно настаивала на ее проведении и выполнила необходимые условия, заявленные в рамках минских переговоров. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. Именно тогда могут впервые встретиться Зеленский и Путин.

      Читайте также: У Путина анонсировали встречу с Зеленским – могут отойти в сторонку и поговорить там 30 минут

      О чем еще должны говорить 9 декабря в Париже?

      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Еще одной темой разговора может стать вопрос подписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

      Почему Путин согласился на нормандскую встречу в Париже
      сегодня
      191
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба Владимир Путин Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Украина – Россия Президент Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:03 Алименты на ребенка: кто имеет право на выплаты и как их рассчитывают
      Ірина Поліщук 42
      сегодня , 01:05 Месть диктатора: Путин против НАТО
      Іван Яковина 242
      сегодня , 00:30 Зняття депутатської недоторканності: як зміниться доля "слуг народу"
      Антон Голобородько 114
      2 декабря , 22:25 Главные новости 2 декабря: новые детали убийства сына депутата Соболева, в Украине заснежило
      Ірина Вихрущ 557
      2 декабря , 22:00 Володін не сказав щось нове. Росіяни й далі будуть дестабілізувати ситуацію в Україні, – Тука
      Блог Соцмережі 274
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук