Чего Зеленский точно не будет делать на нормандской встрече с Путиным
Нормандский саммит – это гибкий формат, поэтому от обязательной официальной части могут быть отступления. Однако никто не должен думать, что Украина договаривается о чем-то с Россией за спиной.
Встреча тет-а-тет Владимира Зеленского с Владимиром Путиным на полях саммита может состояться. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода Слова".
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Кулеба пояснил, что такая ситуация может возникнуть на нормандской встрече в Париже спонтанно.
Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015 году. По несколько раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано,
– сказал он.
Вице-премьер добавил, что такую встречу будут проводить, "если она даст возможность сделать шаг вперед". По словам Кулебы, саммит четырех – "формат довольно гибкий".
Так, от обязательной протокольной части могут отступить в случае необходимости.
"Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", – отметил он.
Встреча в нормандском формате запланирована на 9 мая в Париже. Украина давно настаивала на ее проведении и выполнила необходимые условия, заявленные в рамках минских переговоров. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. Именно тогда могут впервые встретиться Зеленский и Путин.
- Зеленский заявлял, что готов провести двустороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным в рамках нормандского формата. Однако пока неизвестно, состоится ли такая встреча вообще.
- Украинский президент не пойдет на уступки Путину – в этом уверяет секретарь СНБО Алексей Данилов. В частности, по его мнению, во время саммита Россия будет максимально побуждать Украину к прямому контакту с оккупированным Донбассом.
- Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как утверждают в пресс-службе Кремля, инициатором был украинский президент и происходил этот разговор на фоне грядущей встречи в нормандском формате.
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О чем еще должны говорить 9 декабря в Париже?
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Еще одной темой разговора может стать вопрос подписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.