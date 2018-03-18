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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Чего ждать Украине от новой-старой власти в России после выборов: вероятный сценарий

13:39, сегодня 874 Читати новину українською

Выборы в России хоть и вряд изменят лицо власти в Кремле, это все же новый этап во внешней политике агрессора относительно Украины. Об избирателях можно забыть и, не оглядываясь на общественное мнение, внедрять свои планы.

Результат российских выборов – ни для кого не секрет. Когда игры в псевдодемократичность закончатся, впереди будет 6 лет очередного президентства Владимира Путина. Тогда с избирателями заигрывать уже не будет нужды. И соседи агрессора могут нарваться на очередные выходки в его внешней политике.

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"Путин чувствует себя обиженным. Скорее сейчас он внедряет изоляционную позицию – вокруг только враги. Среди них и Украина, конечно", – отметил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Похвастаться победами на украинских фронтах, как в политическом, так и военном, неизменному руководителю Кремля ничем. Поэтому политолог допускает, что Украину с повестки дня в РФ понемногу будут убирать. Потому что отношения между странами особенно ухудшить уже и нечем.

Баба с возу – кобыле легче. Вот примерно такая символика. Так пренебрежительно через губу. Зеленый виноград, не очень-то и хотелось. Будет такая стилистика. Конечно, при первой же возможности он (Кремль – 24) будет наступать Украине на мозоли, на хвост, создавать дополнительные трудности,
– считает эксперт.

Дипломат и экс-представитель Украины в Минске Роман Безсмертный уверен: на Россию именно сейчас следует давить относительно Донбасса. И самим, и через союзников в мире.

Между выборами в России и их финализацией и выборами в Украине – год. Это, по сути, то пространство, в котором мы находимся для того, чтобы выйти на какую-то логику процесса реинтеграции. Если этого сделано не будет, это означает, что только через полтора года можно надеяться на какой-то конструктивный диалог,
– подчеркнул вице-премьер-министр Украины (2005 год) Роман Бессмертный.

На руку Киеву может сыграть и проведение Россией Чемпионата мира по футболу – лицо Кремлю перед мировым сообществом надо беречь. Поэтому это меткий время навязывать разговор и о миротворцах, и обмене пленными.

"Когда начинаешь такой диалог, важно сделать шаги, которые не дают возможности вернуться в фазу "ноль". Очевидно, что это потребует со стороны Украины инициативы относительно возможного перехода в двусторонний переговорный процесс Москва – Киев", – отметил Бессмертный.

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И окно возможностей будет зависеть от активности Украины на международной арене. От Кремля, ничего кроме палок в колеса, не ждут.

"Россию этот вялотекущий конфликт устраивает больше. И у нас растет вероятность того, что Россия будет настаивать на миротворцах в одностороннем порядке, как она сделала в Абхазии и Осетии на основании мандата СНГ", – сказал военный эксперт Олег Жданов.

На четвертый год агрессии большинство взаимоотношений между Украиной и Россией ограничиваются Крымом и Донбассом. И по общему убеждению экспертов, в силах Украины сдвинуть с мертвой точки хотя бы решение конфликта на Донбассе.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Выборы в России 2018 Новости политики Аннексия Крыма Владимир Путин Война на Донбассе Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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